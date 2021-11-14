影／二度探視被毆男大生 盧秀燕：壞人都抓起來了
台中市宋姓男大生因擦撞名車遭張姓彰化食品廠二代等人打傷昏迷，前天清醒、拔管，今天台中市長盧秀燕在台中榮總院長陳適安等人的陪同下，第二度探視男大生，為男大生加油打氣。盧秀燕說，三名男子都已逮捕到案，一定會嚴查重辦，也請醫護人員全力照護男大生，請媽媽放心。
盧秀燕今天在院方、警察局長蔡蒼柏、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、衛生局副局長邱惠慈、市警局第六警分局長蔡元戎等人陪同下探視男大生。
盧秀燕進病房後緊握男大生的手，為他打氣，請他不要擔心，只要負責好把身體顧好，不舒服的地方要跟醫護人員反映、才能對症治療，才能讓媽媽放心、讓家人放心、讓社會大眾放心，警方已把對方抓起來了，一定會嚴查重辦。
盧秀燕也向男大生傳達學校老師同學對他的關心。她表示，大家有簽名一起為他集氣祝福，希望他早日康復，也感謝台中榮總的陳適安院長與醫護團隊的照護。
台中榮總院長陳適安說，男大生現在比較清醒，會想到出院後能否立即回到學校、課業情形等，針對孩子後續的心理狀況及創傷症候群，醫院將協助找專業心理師輔導。
宋媽媽說，兒子心情平靜，她也不敢問他，不敢讓他心情激動。至於是否會搬到鄉下生活？要看到判決出來，去鄉下過淳樸、有人情品生活，嫌犯受到嚴厲懲處，不要保釋，釋放。她尚未委任律師，她要對兒子說「媽媽非常愛你，滿滿的用生命去愛你，沒有你，一切都沒有意義意，希望兒子能健健康康回到我身邊」。
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