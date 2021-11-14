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獨／女碩士生被輾兩半 家屬淚控：蓄意殺人、死不瞑目

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區大鵬路、信平路昨天發生一起死亡車禍，由賴姓男子駕駛的砂石車在路口與林姓女碩士生碰撞，林女被撞到車底後遭車輪輾過，林女被輾過後斷成兩截，當場死亡，檢察官今天上午在台中殯儀館相驗，林女祖父紅著雙眼，質疑肇事司機「撞到人還輾過去，根本蓄意殺人」，看到孫女遺體時，孫女眼睛都沒閉上，死不瞑目，全家人都很不能諒解。

台中地檢署檢察官張富鈞今天上午9時許，前往台中殯儀館相驗，林姓死者的父母、妹妹、祖父母等家人都到場關心，配合相驗，死者的父親與檢察官一起進入冰櫃認屍，配合相驗程序，林父出來後，忍不住悲痛情緒痛哭，家屬紛紛上前安慰。

林的祖父也紅著眼眶說，兒子、媳婦都是當老師的，孫女也很乖，栽培到念到碩士，都已經快畢業了，居然發生這種事，真的非常難過，看到孫女遺體時，孫女的眼睛沒有閉上，「根本死不瞑目」，他真的對肇事司機很生氣。

肇事的賴姓司機的妻子，先代丈夫向死者家屬致歉，痛哭失聲，直說「對不起、真的很對不起」，但死者祖母不領情，哭喊說「道歉有用嗎，孫女斷成兩截，光是要縫起來要三天，你們知道嗎？」

賴姓司機與妻子、家人等人，面對記者詢問當時案發過程，賴等人不願受訪，只說「我們也很難過，現在不方便說」。

據查，賴姓砂石車司機（40歲）昨天下午3時許，開車沿北屯區大鵬路往信平路方向行駛，當時就讀中國醫藥大學碩士班的林姓女子（24歲）騎機車在砂石車的右側，雙方在大鵬路、信平路口發生碰撞時，當時燈號為綠燈，砂石車的車頭撞上林女機車的車尾後，林女被捲進砂石車車底，遭車輪輾過，賴發現碰撞停車時，林女已被車輪輾成兩截，當場死亡。

台中市第五警分局交通分隊調查，賴、林女都無酒精濃度，經調閱周邊路口監視器與砂石車的行車記錄器，發現是賴姓男子的砂石車車頭，碰撞林女的車尾，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清，全案依過失致死罪，函送台中地檢署偵辦。

因案發地點在中國醫藥大學水湳校區外，校方也預定明天與第五、第六警分局到現場會勘，檢討該路口未來的交通改善措施，以避免類似車禍再度發生。

林姓女碩士生的祖父母、家人看到肇事的賴姓司機（紅圈）時，情緒激動，高聲質疑賴沒有煞車。記者陳宏睿／攝影
林姓女碩士生的祖父母、家人看到肇事的賴姓司機（紅圈）時，情緒激動，高聲質疑賴沒有煞車。記者陳宏睿／攝影
中國醫藥大學林姓女碩士生昨天騎機車時，行經北屯區大鵬路、信平路時，與賴姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，當場死亡。圖／讀者提供
中國醫藥大學林姓女碩士生昨天騎機車時，行經北屯區大鵬路、信平路時，與賴姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，當場死亡。圖／讀者提供
中國醫藥大學林姓女碩士生昨天騎機車時，行經北屯區大鵬路、信平路時，與賴姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，當場死亡。圖／讀者提供
中國醫藥大學林姓女碩士生昨天騎機車時，行經北屯區大鵬路、信平路時，與賴姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，當場死亡。圖／讀者提供
中國醫藥大學林姓女碩士生昨天騎機車時，與賴姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，當場死亡，檢警今天上午在台中殯儀館相驗。記者陳宏睿／攝影
中國醫藥大學林姓女碩士生昨天騎機車時，與賴姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，當場死亡，檢警今天上午在台中殯儀館相驗。記者陳宏睿／攝影

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