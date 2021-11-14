快訊

影／遭毆男大生宋同學笑了！再考100開根號秒答 醫師：腦更清楚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三寶媽撿五倍券沒送到警局 涉侵占罪送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓婦人與丈夫，上個月在台北市內湖區江南街超商領取振興五倍券，但在回家途中不小心掉落在人行道，不料1分鐘後，葉姓媽媽帶著小孩經過撿起五倍券，李婦5分鐘內發現遺失五倍券，回頭尋找，經調閱監視器才發現被撿走。將近1個月後，葉女沒有將撿到的五倍券交給警方，經通知到案說明，才歸還五倍券，遭依侵占罪嫌送辦。

李姓婦人10月9日到超商領五倍券，回家路上不小心掉在人行道，李婦和其丈夫在5分鐘內發現五倍券遺失，返回超商沿線尋找未果，隔天前往超商調閱監視器，發現一名帶著小孩的婦人，在五倍券掉在人行道1分鐘後，涉嫌撿起收下，李婦氣炸報案。

警方指出，經調閱監視器，擴大查訪周邊社區住戶，鎖定葉姓女子涉案，11月7日通知到案說明。葉女這才將五倍券交給警方，並稱因為撫養三個小孩，平日忙著帶小孩，又不清楚遺失物處理程序，才會把五倍券帶回家，但沒有拆封使用，完整歸還5000元五倍券。

內湖警方指出，事發將近約1個月，嫌疑人有心要交給警方，理應有積極作為，婦人撿起五倍券全程有小孩在側，暗槓他人遺失物之行為，做了不良示範，全案詢後依侵占罪嫌送辦。

葉姓媽媽撿到五倍券後，稱忙著照顧小孩忘記報案。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓媽媽撿到五倍券後，稱忙著照顧小孩忘記報案。記者蕭雅娟／翻攝
婦人領完五倍券，過馬路不慎掉落人行道。記者蕭雅娟／翻攝
婦人領完五倍券，過馬路不慎掉落人行道。記者蕭雅娟／翻攝

延伸閱讀

五倍券放外套口袋掉落 警調監視器找到失主

來石門富基漁港吃萬里蟹 500元五倍券換千元「感蟹券」

高雄券疑爆不法 經發局宣示加強查察且追究法律責任

一封求救信成關鍵！花蓮警破獲地下簽賭站賭資收五倍券

相關新聞

影／阿伯又出事了！疑肝昏迷發作害車卡溝渠 暖警神救援

「阿伯又出事了！」台中市警局烏日分局三和派出所所長邱量虔今天說，2年前在台中市烏日區成功嶺服役的4名軍人休假搭計程車前往...

傻眼！大批立槳遊客闖小琉球校園沖洗 工友勸不聽報警

一群立式划槳的遊客昨天擅自進入屏東縣琉球鄉白沙國小設置的沖腳區，甚至跑到廁所內沖洗身體，行徑令校方人員傻眼，經勸阻不聽還...

三寶媽撿五倍券沒送到警局 涉侵占罪送辦

李姓婦人與丈夫，上個月在台北市內湖區江南街超商領取振興五倍券，但在回家途中不小心掉落在人行道，不料1分鐘後，葉姓媽媽帶著...

楊梅營區24歲志願役軍人不治 檢排除外力介入

桃園楊梅區空軍楊梅飛彈營區昨1名24歲現役志願役軍人於營區內，下午2時許被3名同袍發現在頂樓失去呼吸心跳，軍隊長官立即通...

桃園八旬翁冒寒風騎車徘徊 一杯熱茶下肚讓他展笑顏

桃園市一名八旬老翁昨天傍晚獨自騎車出門，卻忘記回家路，在桃園、龜山一帶徘徊，身上只穿薄外套，不斷發抖；警方接獲家屬報案後...

金融投資小心有詐！ 台南市安南員警一周阻詐760萬

近期金融投資活絡，不少民眾想藉由金融投資來增加收入，但「投資型詐騙激增」更是目前不容小覷的社會問題；警方分析說，「虛擬貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。