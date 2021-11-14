三寶媽撿五倍券沒送到警局 涉侵占罪送辦

李姓婦人與丈夫，上個月在台北市內湖區江南街超商領取振興五倍券，但在回家途中不小心掉落在人行道，不料1分鐘後，葉姓媽媽帶著小孩經過撿起五倍券，李婦5分鐘內發現遺失五倍券，回頭尋找，經調閱監視器才發現被撿走。將近1個月後，葉女沒有將撿到的五倍券交給警方，經通知到案說明，才歸還五倍券，遭依侵占罪嫌送辦。

李姓婦人10月9日到超商領五倍券，回家路上不小心掉在人行道，李婦和其丈夫在5分鐘內發現五倍券遺失，返回超商沿線尋找未果，隔天前往超商調閱監視器，發現一名帶著小孩的婦人，在五倍券掉在人行道1分鐘後，涉嫌撿起收下，李婦氣炸報案。

警方指出，經調閱監視器，擴大查訪周邊社區住戶，鎖定葉姓女子涉案，11月7日通知到案說明。葉女這才將五倍券交給警方，並稱因為撫養三個小孩，平日忙著帶小孩，又不清楚遺失物處理程序，才會把五倍券帶回家，但沒有拆封使用，完整歸還5000元五倍券。