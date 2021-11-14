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楊梅營區24歲志願役軍人不治 檢排除外力介入

聯合報 / 記者翁唯真楊湛華／桃園即時報導

桃園楊梅區空軍楊梅飛彈營區昨1名24歲現役志願役軍人於營區內，下午2時許被3名同袍發現在頂樓失去呼吸心跳，軍隊長官立即通知營區醫官前來急救，並派救護車送往楊梅天晟醫院急救，但仍宣告不治，桃園檢方昨晚已完成相驗，初步排除有外力介入。

據了解，該男子為空軍防空部所屬單位的一兵，去年9月時被派到現在單位，平時個性內向，有時會讓人感覺心情不好，軍方也有派員關心輔導，昨天上午並沒發現男子有任何異狀，還和同袍一同吃飯抽菸。

軍方表示，事發後調閱監視器發現，男子中午12時50分許上到頂樓，下午2時許3名同袍因訓練而上頂樓，才發現男子無生命跡象，趕緊通報長官。

桃園檢方昨天下午獲報後，當晚就完成相驗，並聯繫警方鑑識小組到場採證，初步排除有外力介入。

據了解，由於家屬盼釐清真相，具體輕生動機、是否與營區管理訓練有關，檢警也正在調查釐清。

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桃園楊梅區空軍楊梅飛彈營區昨1名24歲現役志願役軍人於營區內，下午2時許被3名同袍發現在頂樓失去呼吸心跳。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅區空軍楊梅飛彈營區昨1名24歲現役志願役軍人於營區內，下午2時許被3名同袍發現在頂樓失去呼吸心跳。記者翁唯真／翻攝

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