桃園八旬翁冒寒風騎車徘徊 一杯熱茶下肚讓他展笑顏

桃園市一名八旬老翁昨天傍晚獨自騎車出門，卻忘記回家路，在桃園、龜山一帶徘徊，身上只穿薄外套，不斷發抖；警方接獲家屬報案後，調閱監視器，終於將人順利帶回派出所，並奉上熱茶，讓老翁展露笑顏，最後也順利讓家屬接回家。

桃園警分局指出，青溪派出所昨晚7時接獲黃姓男子報案，表示81歲的老父親傍晚5時便獨自騎機車外出，但直到當下都聯繫不到人，由於他曾經迷路回不了家，且外出時衣著單薄，見天氣驟變氣溫寒冷，擔心意外發生。

青溪所所長黃建生得知消息，立刻指示員警調閱監視器，發現黃姓老翁騎車經過桃園區與龜山區交界，由長壽路往迴龍方向騎去，並在長壽路、東萬壽路一代徘徊，經通報龜山警方協助尋找，發現他已經來回騎了一趟，很可能是找不到回家路，員警便沿他的行進方向追尋，終於順利在長壽路上找到他。