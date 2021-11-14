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桃園八旬翁冒寒風騎車徘徊 一杯熱茶下肚讓他展笑顏

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名八旬老翁昨天傍晚獨自騎車出門，卻忘記回家路，在桃園、龜山一帶徘徊，身上只穿薄外套，不斷發抖；警方接獲家屬報案後，調閱監視器，終於將人順利帶回派出所，並奉上熱茶，讓老翁展露笑顏，最後也順利讓家屬接回家。

桃園警分局指出，青溪派出所昨晚7時接獲黃姓男子報案，表示81歲的老父親傍晚5時便獨自騎機車外出，但直到當下都聯繫不到人，由於他曾經迷路回不了家，且外出時衣著單薄，見天氣驟變氣溫寒冷，擔心意外發生。

青溪所所長黃建生得知消息，立刻指示員警調閱監視器，發現黃姓老翁騎車經過桃園區與龜山區交界，由長壽路往迴龍方向騎去，並在長壽路、東萬壽路一代徘徊，經通報龜山警方協助尋找，發現他已經來回騎了一趟，很可能是找不到回家路，員警便沿他的行進方向追尋，終於順利在長壽路上找到他。

黃老先生被找到時，僅穿著單薄運動外套，冷得直發抖，員警立即將他帶上巡邏車休息，並幫他把機車騎回派出所內。黃翁抵達後，員警端來熱茶，幾口熱茶下肚，才讓他露出笑容，家屬接到通知也立即到場將老先生接回，並再三感謝警方協助。

黃老先生被找到時，僅穿著單薄運動外套，冷得直發抖。記者楊湛華／翻攝
黃老先生被找到時，僅穿著單薄運動外套，冷得直發抖。記者楊湛華／翻攝
員警為老先生奉上熱茶，他啜飲幾口後才終於展露笑顏，隨後被家屬接回家。記者楊湛華／翻攝
員警為老先生奉上熱茶，他啜飲幾口後才終於展露笑顏，隨後被家屬接回家。記者楊湛華／翻攝

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