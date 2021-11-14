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傻眼！大批立槳遊客闖小琉球校園沖洗 工友勸不聽報警

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

一群立式划槳的遊客昨天擅自進入屏東縣琉球鄉白沙國小設置的沖腳區，甚至跑到廁所內沖洗身體，行徑令校方人員傻眼，經勸阻不聽還找來警方協調才將人勸離。事後白沙國小校長田永成將監視器畫面，Po網表示，「離譜行為實在太超過了」，隨後當天活動參加者，也於臉書貼文致歉。

據了解，昨天上午10時許，一群立式划槳的遊客，擅自進入白沙國小設置的沖腳區，清洗大量槳板，還跑到校內廁所沖洗身體，過程中，被校內工友發現，上前勸阻，仍無法制止遊客行為。

經工友通報，國小校長田永成透過監視器，看這群遊客的離譜行徑，因勸阻不成，最後只好報警處理，才將人驅離；事後校方也將畫面PO網，並表示，「不遵守防疫規定，離譜行為實在太超過了」。

田永成說，校內有設置沖腳區，本意是供遊客戲水沖腳，營造友善校園，藉以提升小琉球海上休閒旅遊品質，也讓沖刷下來的沙子，到集沙區再流回沙灘，讓學生學習環境教育。

豈料，校方的美意遭到曲解，田永成說，對方不但沒有向學校報備，也將槳板搬上岸沖洗，加上工友跟校方人士勸阻也不理會，甚至回應時的態度不佳，盼業或遊客能自重。

事後，當天參與立式划槳人員也在臉書貼文致歉，並表示，引起校友報警，實在深感抱歉，經過解釋後說明，誠摯表達歉意，同時也取得校長諒解，也會派人盡快清空現場。

事後立式划槳活動參加者，於臉書貼文致歉。圖／翻攝自臉書社團小琉球聯盟
事後立式划槳活動參加者，於臉書貼文致歉。圖／翻攝自臉書社團小琉球聯盟
屏東縣琉球鄉昨天一群立式划槳的遊客，擅自進入白沙國小設置的沖腳區，甚至跑的廁所內沖洗身體，行徑令校方人員傻眼。圖／翻攝自臉書社團小琉球聯盟
屏東縣琉球鄉昨天一群立式划槳的遊客，擅自進入白沙國小設置的沖腳區，甚至跑的廁所內沖洗身體，行徑令校方人員傻眼。圖／翻攝自臉書社團小琉球聯盟
屏東縣琉球鄉昨天一群立式划槳的遊客，擅自進入白沙國小設置的沖腳區，甚至跑的廁所內沖洗身體，行徑令校方人員傻眼。圖／翻攝自臉書社團小琉球聯盟
屏東縣琉球鄉昨天一群立式划槳的遊客，擅自進入白沙國小設置的沖腳區，甚至跑的廁所內沖洗身體，行徑令校方人員傻眼。圖／翻攝自臉書社團小琉球聯盟
屏東縣琉球鄉昨天一群立式划槳的遊客，擅自進入白沙國小設置的沖腳區，校方將監視器畫面ＰＯ網。圖／翻攝自臉書社團小琉球聯盟
屏東縣琉球鄉昨天一群立式划槳的遊客，擅自進入白沙國小設置的沖腳區，校方將監視器畫面ＰＯ網。圖／翻攝自臉書社團小琉球聯盟

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