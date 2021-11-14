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金融投資小心有詐！ 台南市安南員警一周阻詐760萬
近期金融投資活絡，不少民眾想藉由金融投資來增加收入，但「投資型詐騙激增」更是目前不容小覷的社會問題；警方分析說，「虛擬貨幣投資」、「網路交友型的投資邀請」及「飆股簡訊」是最常見的三種投資型詐騙手法，台南市警三分局一周內阻詐760萬元，今天請民眾務必留心注意，勿相信有穩賺不賠的投資。
為預防詐騙案件的發生，市警三分局與轄區超商、金融機構密切聯繫，隨時更新最新詐欺手法資訊，串聯超 商、金融機構成立阻詐聯盟，關懷、提問可能被害者，製造詐騙過程的斷點，提升阻詐成功率。11月5日至11日這一周來，安南警方已成功阻詐760萬元。
11月5日和順派出所接獲報案，安和路5段銀行有蔡姓女子（49歲）民眾欲匯200萬元投資虛擬貨幣，行員關懷提問後發現端倪，即通知派出所前往處置，成功攔阻詐騙。
11月11日安和路3段玉山銀行也致電安順派出所，稱有林姓男市民（59歲）欲匯560萬給其朋友投資原物料，復經行員查詢他朋友的帳戶已被凍結直覺有異，遂請警方到場瞭解狀況，關懷提問再次奏效，避免其巨額錢財遭詐騙。
台南市警三分局表示，現今詐騙集團犯罪手法不斷翻新，民眾切勿輕信陌生電話，養成查證習慣，提高警覺，並多與親友溝通分析，同時可適時尋求警方協助，以避免本身財產遭詐；另感謝金融機構行員之用心付出，與警方共同守護市民財產安全。
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