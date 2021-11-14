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影／囂張！警局門前逞凶持槍砸車 警逮1車2人偵辦中

聯合報 / 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

囂張至極！新北市涂姓白牌計程車駕駛，今天凌晨在新北市三重區重陽路某家連鎖ktv外準備載客。未料，遭兩車三人誤認為是仇家衝前包夾，涂姓駕駛驚覺不對加快油門撞逃去，雙方追逐1.5公里，直到涂姓駕駛看到三重警分局趕緊下車衝進求救。豈料，3煞無視警局，竟下車手持木棍、空氣槍朝計程車猛砸，事後警方獲報出動快打部隊，將其中1車2嫌帶回偵辦，並持續追查另嫌到案。

據了解，涂姓白牌計程車駕駛，今天凌晨依約到新北市三重區重陽路某家連鎖ktv外載客，涂姓駕駛才剛抵達找車位臨停等待客人上車，未料，兩輛賓士車〔一灰一白〕誤認涂姓駕駛是之前因係在臉書筆戰的仇家，直接衝前白牌計程車前後包夾，涂姓駕駛覺得有異，趕緊猛踩油門撞開其中一輛灰色賓士車順利逃去。

兩嫌車遭撞尾後狂追，雙方追逐1.5公里，直到涂姓駕駛開抵三重分局門前，立即將車斜插於分局長車位前，下車衝進分局內向值班警大喊「救命」。此時眾煞見涂姓駕駛衝進分局內並未離去，反而是囂張地手持棍棒、空氣槍朝白牌車窗猛砸，直到車窗破裂才悻悻然駕車準備逃離。

此時三重線上警力趕抵，其中一輛白色賓士車2嫌逃逸不及，在分局旁的加油站內遭警攔下，當場喝令2嫌下車，壓制逮捕帶回偵辦。目前警方正在偵訊2嫌，並持續追緝另一輛在逃賓士人車到案說明。

涂姓駕駛座車可見被砸痕跡。記者林昭彰／攝影
涂姓駕駛座車可見被砸痕跡。記者林昭彰／攝影
警方將砸車惡徒壓制帶回偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方將砸車惡徒壓制帶回偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方在分局旁加油站攔下一車2嫌。記者林昭彰／攝影
警方在分局旁加油站攔下一車2嫌。記者林昭彰／攝影
涂姓駕駛將車停在分局長車位前，隨即下車衝進分局求救。記者林昭彰／攝影
涂姓駕駛將車停在分局長車位前，隨即下車衝進分局求救。記者林昭彰／攝影

計程車 加油站

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