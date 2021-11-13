影／阿伯又出事了！疑肝昏迷發作害車卡溝渠 暖警神救援

「阿伯又出事了！」台中市警局烏日分局三和派出所所長邱量虔今天說，2年前在台中市烏日區成功嶺服役的4名軍人休假搭計程車前往高鐵台中站途中，在產業道路翻車跌落田裡不斷驚呼「阿伯出事了！」的影片爆紅，「阿伯出事了！」也成了網路金句，9日晚間在發生地附近真的有「阿伯出事了！」吳姓阿伯因疑因肝昏迷突然發作，開車跌落田邊溝渠受困車內，警方立即撬開車門以身體固定車門搶救，並不斷大聲呼叫阿伯，並由消防員到場接手救出阿伯，並送醫急救。

邱量虔說明，9日晚間8時許，吳姓阿伯開車經過在之前「阿伯出事了！」發生地不遠處，整輛車跌落田邊溝渠，吳姓阿伯受困於車中，他和警員陳奕心、張瑞宏接獲報案到場發現吳姓阿伯在車內動彈不得，呈現頭下腳上的姿勢，且阿伯的頭浸入水中造成呼吸困難，意識也已開始模糊。

邱量虔指出，由於吳姓阿伯駕駛的轎車側翻卡入田邊溝渠內，渠道雖窄、但水有一定的深度，吳姓阿伯受困車內，身體雖無明顯外傷但腹部脹大、四肢蠟黃，因此當下研判阿伯的身體可能有病狀，若貿然拉動救護可能會使得情況更加危險，警方立即撬開車門以身體固定車門搶救，並不斷大聲呼叫阿伯，使其保持清醒，待消防隊到場協助，終於順利地將吳姓阿伯救出車外並緊急送醫。

吳姓阿伯送醫後，經家屬告知才知道原來阿伯患有肝癌，導致記憶力、注意力及行為出現異常，趁家屬不注意時獨自駕車外出。事發前吳姓阿伯駕車行經大里區路段還與人發生擦撞卻渾然不知，行駛至烏日區的產業道路時疑因肝昏迷突然發作，才會導致車輛翻覆入田邊溝渠，所幸經警消搶救後及時送醫治療。