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外送員持刀棍險街頭開打 埔里警逮5現行犯法辦

中央社 / 南投縣13日電

早有嫌隙的巫姓、潘姓外送員街頭巧遇再起口角，潘男叫人助陣，巫男則拿起菜刀，助陣的唐姓外送員持鐵棍打向巫男遭員警擋下，警方強力壓制，將雙方共5人依現行犯逮捕法辦。示意圖／Ingimage
早有嫌隙的巫姓、潘姓外送員街頭巧遇再起口角，潘男叫人助陣，巫男則拿起菜刀，助陣的唐姓外送員持鐵棍打向巫男遭員警擋下，警方強力壓制，將雙方共5人依現行犯逮捕法辦。示意圖／Ingimage

早有嫌隙的巫姓、潘姓外送員街頭巧遇再起口角，潘男叫人助陣，巫男則拿起菜刀，助陣的唐姓外送員持鐵棍打向巫男遭員警擋下，警方強力壓制，將雙方共5人依現行犯逮捕法辦。

台中市宋姓男大生駕車與瑪莎拉蒂轎車擦撞，遭男子張敦量等人街頭痛毆，引發社會關注。無獨有偶，南投縣埔里鎮西安路一段某家餐飲店前，昨天也險些爆發街頭聚眾鬥毆事件，南投縣警察局埔里分局獲報，立即派線上警力3分鐘趕抵，將雙方共5人依現行犯逮捕。

埔里分局今天下午發布新聞資訊表示，同為美食外送員的巫姓、潘姓男子疑先前已有嫌隙，昨天在某家餐飲店前狹路相逢，雙方先激烈互嗆，潘男接著透過軟體LINE群組叫來唐姓等3名外送員助陣，巫男則衝進店家拿起店內菜刀，唐姓外送員見巫男持刀，也拿起車內鐵棍欲「開打」，遭警方制止，但眾人仍不斷互相叫囂。

過程中，唐姓外送員揮動鐵棍要攻擊巫男，埔里派出所李姓員警強力制止，導致李員右手挫傷，此時支援警力抵達並控制現場，將雙方依現行犯逮捕，全案依涉犯刑法聚眾鬥毆、妨害秩序、恐嚇、公然侮辱、妨害公務罪嫌，昨天晚間移送南投地方檢察署偵辦。

埔里分局指出，美食外送員互相叫囂，差點爆發街頭鬥毆暴力衝突，路過民眾紛紛閃避，獲報立即調派線上警力趕赴，迅速壓制持械的巫男、唐男，充分展現嚴正執法、不容許挑戰公權力的不法行為。

埔里

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