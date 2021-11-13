影／疑似操作不當翻落公墓 轎車被墳墓撐住沒掉落

苗栗縣卓蘭高中往卓蘭第一公墓方向的道路上午9點多發生的廂型車翻落公墓區的車禍，警方調查，受困車內的乘客游姓女子當時坐在駕駛座旁，丈夫駕車途中疑因操作不當，與對向黃姓女子駕駛的轎車碰撞後，翻覆掉落路邊公墓區，游姓女子經送醫檢查，脊椎有輕微挫傷，住院觀察中。

大湖警分局卓蘭分駐所上午9點50分接獲勤務指揮中心通報，卓蘭鎮第一公墓發生事故，警方趕往現場發現一輛車翻覆到路旁的公墓區，被墓碑與墓穴撐住，才沒滾下山坡。

警方調查車禍發生經過，當時68歲張姓男子駕車載64歲妻子游姓女子行駛雙連道路，要返回雙連住家，不料途中疑似駕車操作不當，與對向64歲黃姓女子駕駛的轎車發生碰撞，車子並翻覆在路旁公墓的坡上，雙方駕駛經警方實施呼氣酒測，都沒有酒駕情形，警方依規拍照測繪紀錄現場，並調閱雙方行車紀錄影像還原肇事經過。