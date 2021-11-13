跆拳道／羅嘉翎送米其林二星刈包 為板橋抗疫英雄打氣
今年贏得東奧跆拳道銅牌的跆拳甜心羅嘉翎今天與看見台灣基金會執行長陳文堂送米其林二星主廚稗田良平製做的刈包為第一線抗疫英雄打氣，由板橋警分局副分局長廖文昌代表受贈。
為替新冠肺炎第一線防疫人員打氣，看見台灣基金會與溫世仁文教基金會於今年11月2日宣布「溫揪福氣，台灣勝疫」公益送餐活動起跑，由5名東京奧運選手擔任福氣大使，將米其林餐廳二星主廚稗田良平特製的福氣刈包送到全台101個，像是警察局、消防局、醫院等第一線防疫單位，預計送出2500個刈包。
今年在東京奧運贏得女子跆拳道57公斤級銅牌的國手羅嘉翎，今天下午3時陪同台灣基金會執行長陳文堂到新北市板橋警分局及後埔派出所，致送米其林二星主廚稗田良平製做的福氣刈包共60個，為在第一線的防疫英雄加油，元氣滿滿的一起贏過疫情最後一哩路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言