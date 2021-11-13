跆拳道／羅嘉翎送米其林二星刈包 為板橋抗疫英雄打氣

今年贏得東奧跆拳道銅牌的跆拳甜心羅嘉翎今天與看見台灣基金會執行長陳文堂送米其林二星主廚稗田良平製做的刈包為第一線抗疫英雄打氣，由板橋警分局副分局長廖文昌代表受贈。

為替新冠肺炎第一線防疫人員打氣，看見台灣基金會與溫世仁文教基金會於今年11月2日宣布「溫揪福氣，台灣勝疫」公益送餐活動起跑，由5名東京奧運選手擔任福氣大使，將米其林餐廳二星主廚稗田良平特製的福氣刈包送到全台101個，像是警察局、消防局、醫院等第一線防疫單位，預計送出2500個刈包。