馬自達男「趕勤務」車禍惹議 劉父：這麼理直氣壯？

台中市大里區國光路一段大里橋北端昨晚9時53分發生轎車與機車碰撞交通事故，19歲陳姓機車駕駛及坐機車後座19歲劉姓女子受傷送醫。20歲賴姓男子駕駛馬自達轎車駕駛事後PO文表示當時在「趕勤務」惹眾怒。有網友查出賴姓駕駛並非義消，截圖PO文質疑，「非法改裝警示燈就能任意闖紅燈撞傷他人？」還有網友幫劉爸爸發聲並PO文表示，「私家車裝閃燈加鳴笛+鳴笛，出了車禍可以這麼理直氣壯？」並且標籤「#非義警」、「#也非義消」。

台中市警方說明，賴姓男子昨晚開車沿大里橋內側左轉車道左轉往環中東路七段，陳姓機車騎士騎車載劉女沿直行國光路一段，雙方在大里橋北端發生交通事故，陳男手腳擦傷，劉女牙齒斷裂、手腳等多處受傷，賴男和陳男都沒有酒精反應。至於非法改裝警示燈違反何規定？違反道路交通管理處罰條例18條第1項。

賴姓轎車駕駛在車禍後在臉書地方社團「大里霧峰在地人」PO文表示，當時在「趕勤務」，有依照警示燈開啟與鳴笛，並以車上沒有行車記錄器為由，向網友尋求完整畫面，後又將PO文刪除。

有網友隨後截圖並在臉書地方社團「大里霧峰在地人」PO文表示，「請問這種非法改裝警示燈，就能任意闖紅燈撞傷他人嗎？」「還大言不慚說趕勤務？大家問你隸屬哪個單位不會回答？」

還有網友自稱是劉爸爸留言，女兒被撞全身都是血，盼網友協助能否幫我把此貼文轉PO到爆料公社或爆廢公社讓更多人知道。很快就有網友代劉爸爸PO文臉書「爆廢公社」表示，「私家車裝閃燈加鳴笛+鳴笛，出了車禍可以這麼理直氣壯？」並且標籤「#非義警」、「#也非義消」。