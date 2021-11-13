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花蓮近岸撈起男浮屍 左臂有眼球圖案刺青身分待指認

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

海巡署第六海巡隊今天清晨接獲民眾報岸，在秀林鄉和仁外海近岸處，打撈起一具男性遺體，身穿泳褲、上身赤裸，無身分證件。海巡隊公布特徵，身高約173公分，左手臂上方有類似眼球圖案刺青，年約30歲，請民眾協助指認身分，協助往生者早日回家。

有民眾今天清晨6時50分許，在和仁外海近岸處疑似有一具遺體，通報海巡署第九巡防區，再轉報給第六海巡隊。

第六海巡隊表示，考量近日海象不佳，發現遺體地點又在近岸處，即派100噸級巡防艇前往，上午7時58分抵達現場，穿著防護裝備後，8時6分在距岸10公尺處發現遺體，因該處吃水太淺，加上可能有暗礁，擔心危及航行安全，施放小艇將遺體打撈起，上午10時17分返抵花蓮港，交由海巡隊偵緝組人員處理。

第六海巡隊下午公布死者特徵，年約30歲，身高約173公分，身材壯碩，頭顱明顯破裂，身穿泳褲，上身赤裸，左手臂上方有一處長13、寬8公分，類似眼球圖案的刺青圖案。海巡隊長賀華傑說，為讓往生者早日回家，呼籲民眾指認，若有相關線索，可撥打（03）8233781專線聯繫。

花蓮第六海巡隊今晨在和仁海邊近岸處，打撈一具男性浮屍，公布特徵盼民眾指認，助其早日回家。記者王燕華／翻攝
花蓮第六海巡隊今晨在和仁海邊近岸處，打撈一具男性浮屍，公布特徵盼民眾指認，助其早日回家。記者王燕華／翻攝
花蓮第六海巡隊今晨在和仁海邊近岸處，打撈一具男性浮屍，公布特徵盼民眾指認，助其早日回家。記者王燕華／翻攝
花蓮第六海巡隊今晨在和仁海邊近岸處，打撈一具男性浮屍，公布特徵盼民眾指認，助其早日回家。記者王燕華／翻攝
花蓮第六海巡隊今晨在和仁海邊近岸處，打撈一具男性浮屍，公布特徵盼民眾指認，助其早日回家。記者王燕華／翻攝
花蓮第六海巡隊今晨在和仁海邊近岸處，打撈一具男性浮屍，公布特徵盼民眾指認，助其早日回家。記者王燕華／翻攝

海巡署 刺青

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