快訊

直播／反萊豬公投說明會 林為洲戰陳吉仲「動用國家機器抹滅危害」

雲林教育處網路遭駭客勒索 全縣百餘所學校網路全掛點

影／老翁騎鐵馬迷途 暖心警護送返家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市林姓老翁騎鐵馬外出迷途，熱心路人帶他到潭北派出所報案，林翁卻沒耐心等家屬到場，急著跨上鐵馬就要離開。這時剛下大夜班的警員賴國峰見狀，怕林翁雨天騎乘危險，主動邊騎機車邊護送林翁返家，出發前，所內員警不忘提醒「要騎慢一點喔！」家屬看到警方在下班時間護送林翁返家，紛紛感謝賴姓警員的貼心舉動。

昨天上午8點多，台中市潭子區降下細雨，一名熱心騎士帶著騎鐵馬的老翁到潭北派出所報案，熱心騎士說，天氣寒冷又下雨，老翁一個人騎鐵馬在路上徘徊，疑似迷途，擔心老翁失溫，請員警幫忙協助送老翁返家。

值班警員許筱涵關心老翁狀態，靠著老翁身上證件，確認身分為75歲林姓老翁，但證件上的住址與老翁口述地點不同，透過警用系統查詢家屬電話，逐步比對相關資料，終於聯繫上林翁媳婦。媳婦表示，家中目前只有婆婆一人在家，請公公在派出所等待家屬接回。

林姓老翁聽了更心急，不願等候家屬到場，牽著鐵馬就想直接離開。當時所內剛上完大夜班的警員賴國峰見狀，眼見外頭下雨，氣溫又冷，擔心老翁返家危險，自告奮勇以機車護送林翁返家，兩人出發前，派出所員警不忘提醒，「要騎慢一點喔！」相當窩心。

潭北所副所長陳淯濰表示，賴姓警員經過一整夜的深夜勤務，下班後仍願意協助走失老翁返家，熱心精神實在值得嘉許。

陳淯濰也呼籲，家中如有高齡或失智患者，可向縣、市政府社會局申請愛心手鍊、或向失智症協會申請QR Code縫在衣服上，也可向警察機關申請志願者指紋捺印建檔，讓警方能更快速協尋，在最短的時間幫助民眾回到溫暖的家。

剛上完大夜班的警員賴國峰(藍衣者)擔心老翁返家危險，自告奮勇以機車護送林翁返家，兩人出發前，派出所員警不忘提醒，「要騎慢一點喔！」相當窩心。記者林佩均／翻攝
剛上完大夜班的警員賴國峰(藍衣者)擔心老翁返家危險，自告奮勇以機車護送林翁返家，兩人出發前，派出所員警不忘提醒，「要騎慢一點喔！」相當窩心。記者林佩均／翻攝

失智症 媳婦

延伸閱讀

目擊手機掉落！老翁「踢雪蓋住」再偷 網傻眼：比貓埋屎還快

桃園失智老翁迷途蹲坐宮廟前 龍潭警助返安養中心

酒醉老翁踢座椅大吵大鬧 遭計程車司機半路丟包

桃園老翁不知何故現身苗栗 騎腳踏車上國道及時被攔阻

相關新聞

南投山難搜救給獎勵金？消防員氣：根本是加班費

南投縣最近登山事故頻傳，搜救人員疲於奔命。南投縣政府消防局昨天表示，將提供最高每月1萬3500元獎勵金，但消防隊員反彈，...

影／北市土地公廟失竊1萬香油錢 警全追回逮捕失業竊嫌

張姓男子靠打粗工維生，因疫情期間工地也休業，他缺錢下將歪腦筋動在「土地公」神明上，昨天凌晨竟偷走台北市一間土地公廟1萬2...

三重警長帶隊宣導反詐騙 強化91間金融機構行員辨識

宣導反詐騙！國內疫情期間詐騙層出不窮手法多變，許多民眾不察落入詐騙陷阱，損失不少金錢。為防止民眾屢遭詐騙，新北市三重警分...

五倍券放外套口袋掉落 警調監視器找到失主

高雄市一名尤姓男子剛領到2份紙本五倍券，返家過程中，疑因將五倍券放在外套口袋，行經旗山區中華路與中學路口等紅綠燈時掉落，...

台中梧棲廢木材回收廠管理不當開罰75萬元 負責人法辦

台中市梧棲區廢木材回收廠因非法堆置廢木材，負責人先前遭移送法辦，今年9月又因廠房管理不當發生廢木材悶燒情形，造成嚴重空氣...

用路人注意！桃園再增3路段科技執法 11月15日正式取締

桃園市車流量大，為維護用路安全及秩序，桃園市政府警察局選定5處易肇事路段增設「路口多功能科技執法設備」，專責取締闖紅燈、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。