影／老翁騎鐵馬迷途 暖心警護送返家

台中市林姓老翁騎鐵馬外出迷途，熱心路人帶他到潭北派出所報案，林翁卻沒耐心等家屬到場，急著跨上鐵馬就要離開。這時剛下大夜班的警員賴國峰見狀，怕林翁雨天騎乘危險，主動邊騎機車邊護送林翁返家，出發前，所內員警不忘提醒「要騎慢一點喔！」家屬看到警方在下班時間護送林翁返家，紛紛感謝賴姓警員的貼心舉動。

昨天上午8點多，台中市潭子區降下細雨，一名熱心騎士帶著騎鐵馬的老翁到潭北派出所報案，熱心騎士說，天氣寒冷又下雨，老翁一個人騎鐵馬在路上徘徊，疑似迷途，擔心老翁失溫，請員警幫忙協助送老翁返家。

值班警員許筱涵關心老翁狀態，靠著老翁身上證件，確認身分為75歲林姓老翁，但證件上的住址與老翁口述地點不同，透過警用系統查詢家屬電話，逐步比對相關資料，終於聯繫上林翁媳婦。媳婦表示，家中目前只有婆婆一人在家，請公公在派出所等待家屬接回。

林姓老翁聽了更心急，不願等候家屬到場，牽著鐵馬就想直接離開。當時所內剛上完大夜班的警員賴國峰見狀，眼見外頭下雨，氣溫又冷，擔心老翁返家危險，自告奮勇以機車護送林翁返家，兩人出發前，派出所員警不忘提醒，「要騎慢一點喔！」相當窩心。

潭北所副所長陳淯濰表示，賴姓警員經過一整夜的深夜勤務，下班後仍願意協助走失老翁返家，熱心精神實在值得嘉許。