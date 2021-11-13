影／北市土地公廟失竊1萬香油錢 警全追回逮捕失業竊嫌

張姓男子靠打粗工維生，因疫情期間工地也休業，他缺錢下將歪腦筋動在「土地公」神明上，昨天凌晨竟偷走台北市一間土地公廟1萬2200元香油錢，警方追查到他家中，他坦承犯行，詢後將他依加重竊盜罪嫌送辦。

警方調查，張男（48歲）昨天凌晨2點多，就開車上路尋找行竊目標，開了2小時到內湖區內湖路三段，發現前方一間土地公廟夜半無人，「決定就是這間了」，便持油壓剪破壞宮廟大門，闖入撬開功德箱，偷走1萬2200元香油錢逃逸。

內湖分局內湖派出所警員追查，發現張逃逸時行經大安區、中山區再到新北市新店區，最後開回烏來新烏路上的老家。警方在門口埋伏，等他現身成功逮人。

張一開始不承認，警方一一出示證據，他見無法反駁才坦承，辯稱今年9月初假釋出獄後，在工地打零工維生，但疫情期間收入不穩，才心起歹念偷錢。