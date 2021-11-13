南投山難搜救給獎勵金？消防員氣：根本是加班費

南投縣最近登山事故頻傳，搜救人員疲於奔命。南投縣政府消防局昨天表示，將提供最高每月1萬3500元獎勵金，但消防隊員反彈，指這原本就是加班費，且經常超時「做功德」。消防局長林聰吉今天說，今年預算結餘會先撥獎金，同時獎勵金將制度化並擴增搜救人力，減輕基層同仁負擔。

疫情趨緩，登山健行熱門，南投縣仁愛、信義鄉山難事故頻傳，10月仁愛鄉便發生9件山難事件，讓負責山搜的第二大隊，剛完成救援、又要再度搜救，消防、救護任務也照樣要值勤，引起基層反彈，不想負擔山搜任務。

南投縣議員廖文賢要求消防局改善，不能讓山搜任務集中在少數人，同時應擴增人力、增加獎金，提升基層士氣。消防局長林聰吉表示，會增加人力，同時山搜隊重裝備入山確實很辛苦，會透過提高行政獎勵方式，最高是1萬3500元。

林聰吉的說法引起基層反彈。消防隊員說，1萬3500元不是「行政獎勵」，而是「加班費」，局長的說法，讓民眾以為消防隊員還有額外的1萬3500獎金混淆視聽。而且不管加班時間多長，加班費上限就是1萬3500元，其他加班時間根本是「做功德」。

林聰吉說，1萬3500元確實是超勤加班費，因為預算關係，今年獎勵金只能用消防局結餘支應，金額多少還不確定。但消防隊員負責消防、救護，山搜每次要花費許多時間甚至數日辛苦也危險，因此縣長指示，應讓獎勵金制度化，正和財政處等討論獎勵辦法，讓消防弟兄辛苦不白費。

至於人力部分，山難搜救主要在第二、第三大隊，消防人力明年1月分發22人，10月分發28人，將優先補充到第二、第三大隊，減輕勤務負擔。