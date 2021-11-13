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無照酒駕害2命 死者經營柴犬事業35年被稱「一世柴人」

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
死者53歲陳姓男子和54歲李姓妻子經營「翁園柴犬莊」35年，是柴犬比賽常勝軍。陳男專注投入柴犬培育事業，在業界小有名氣，遭遇橫禍讓親友悲痛不已。記者陳玫伶／翻攝
死者53歲陳姓男子和54歲李姓妻子經營「翁園柴犬莊」35年，是柴犬比賽常勝軍。陳男專注投入柴犬培育事業，在業界小有名氣，遭遇橫禍讓親友悲痛不已。記者陳玫伶／翻攝

高雄20歲黃姓男子涉嫌無照酒駕今天清晨在高雄大寮區撞擊騎機車雙載夫婦，夫妻傷重雙雙不治。死者53歲陳姓男子和54歲李姓妻子經營「翁園柴犬莊」35年，是柴犬比賽常勝軍。他專注投入柴犬培育事業，在業界小有名氣，遭遇橫禍讓親友悲痛不已。

陳姓夫婦在大寮區經營「翁園柴犬莊」，犬莊創立於1986年。臉書粉絲專頁介紹寫到，「翁園柴犬莊」成立迄今獲獎無數，陳源尹是早期進口柴犬培育先驅，對柴犬領域的專業與研究獲犬界推崇。

同行友人說，陳姓男子為人樸實親切，對台灣柴犬作育改良有貢獻，展現職人精神，被犬友稱為「一世柴人」。

陳姓夫婦感情深厚，常騎機車出遊，他們今天清晨和朋友相約要騎機車要往南投杉林溪，才剛出門行經大寮區光明路三段和翁園路口時，不幸遭酒駕又無照的黃姓男子駕車高速撞擊，陳姓夫妻噴飛，傷重不治。

警方調查，陳姓夫婦當時剛從住家出發，行駛在大寮區翁園路由西南往東北方向，行經翁園路與光明三路口，與直行在光明三路，由東南往西北方向的黃男轎車碰撞，肇事原因和責任歸屬，正由林園警分局調查中。

涉嫌酒駕黃姓男子駕駛的凌志轎車是向朋友借來的，汽車車前檔因猛烈撞擊毀損。記者陳玫伶／攝影
涉嫌酒駕黃姓男子駕駛的凌志轎車是向朋友借來的，汽車車前檔因猛烈撞擊毀損。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳姓夫婦今晨騎機車出遊遇上酒駕轎車，夫妻倆被撞飛，機車被撞到幾乎全毀。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳姓夫婦今晨騎機車出遊遇上酒駕轎車，夫妻倆被撞飛，機車被撞到幾乎全毀。記者陳玫伶／攝影
死者經營柴犬事業，他在臉書上分享許多飼養柴犬知識。取自「翁園柴犬莊」臉書粉專
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柴犬 酒駕

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