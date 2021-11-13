聽新聞
test
0:00 / 0:00
無照酒駕害2命 死者經營柴犬事業35年被稱「一世柴人」
高雄20歲黃姓男子涉嫌無照酒駕今天清晨在高雄大寮區撞擊騎機車雙載夫婦，夫妻傷重雙雙不治。死者53歲陳姓男子和54歲李姓妻子經營「翁園柴犬莊」35年，是柴犬比賽常勝軍。他專注投入柴犬培育事業，在業界小有名氣，遭遇橫禍讓親友悲痛不已。
陳姓夫婦在大寮區經營「翁園柴犬莊」，犬莊創立於1986年。臉書粉絲專頁介紹寫到，「翁園柴犬莊」成立迄今獲獎無數，陳源尹是早期進口柴犬培育先驅，對柴犬領域的專業與研究獲犬界推崇。
同行友人說，陳姓男子為人樸實親切，對台灣柴犬作育改良有貢獻，展現職人精神，被犬友稱為「一世柴人」。
陳姓夫婦感情深厚，常騎機車出遊，他們今天清晨和朋友相約要騎機車要往南投杉林溪，才剛出門行經大寮區光明路三段和翁園路口時，不幸遭酒駕又無照的黃姓男子駕車高速撞擊，陳姓夫妻噴飛，傷重不治。
警方調查，陳姓夫婦當時剛從住家出發，行駛在大寮區翁園路由西南往東北方向，行經翁園路與光明三路口，與直行在光明三路，由東南往西北方向的黃男轎車碰撞，肇事原因和責任歸屬，正由林園警分局調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言