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三重警長帶隊宣導反詐騙 強化91間金融機構行員辨識

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

宣導反詐騙！國內疫情期間詐騙層出不窮手法多變，許多民眾不察落入詐騙陷阱，損失不少金錢。為防止民眾屢遭詐騙，新北市三重警分局，針對轄內91間金融機構，由分局長陳永昌帶隊，逐一金融機構宣導反詐騙，希望藉由強化行員辨識詐騙伎倆，進而防止民眾遭騙。

三重警方表示，國內疫情期間宅經濟蓬勃發展，詐騙集團也花招百出逆勢成長，舉凡假冒檢警詐財、電話詐騙ATM解除分期付款、冒充親人求救、電信業者或公司行號退費、購買遊戲點數進行援交及假投資真詐財等手法層出不窮，造成民眾稍有不察掉入詐騙伎倆，而至金融機構匯款損失慘重。

警方指出，由於三重轄內共有91間金融機構，為落實警政深耕，加強行員辨識詐騙伎倆的能力，三重警分局長陳永昌，於昨日下午親自率隊，前往各金融機構逐一宣導反詐騙，希望藉由行員的辨識能力，適度「關懷提問」發現有異，即時通報轄區派出所，維護民眾財產安全。

另外呼籲，若民眾接獲可疑電話，一定要記得「反詐三要領」！「冷靜」、「查證」、「報警」及撥打165反詐騙諮詢專線電話，務必將此訊息告知親友，以提高防詐騙之共識與警覺。

新北市三重警分局長陳永昌，帶隊至轄內91間金融機構宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警分局長陳永昌，帶隊至轄內91間金融機構宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警分局長陳永昌，帶隊至轄內91間金融機構宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警分局長陳永昌，帶隊至轄內91間金融機構宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 疫情

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