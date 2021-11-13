五倍券放外套口袋掉落 警調監視器找到失主
高雄市一名尤姓男子剛領到2份紙本五倍券，返家過程中，疑因將五倍券放在外套口袋，行經旗山區中華路與中學路口等紅綠燈時掉落，尤男到家才發現不見，原已不抱找回的希望了，沒想到有熱心民眾幫忙報案，警方調閱監視器以車找人，當天就順利聯繫尤男領回。
旗山警分局本月11日上午10點獲報，一名蕭姓居民騎車行經旗山中華路與中學路口等紅綠燈，發現地上有2份未拆封的五倍券，打110請警方到場協助，因五倍券不記名，員警在附近查訪並調閱監視器以車找人，終於聯繫上失主尤姓男子。
尤男向警方表示，他原本開心領到五倍券，將五倍券塞在外套暗袋後騎車返家，到家才發現五倍券從口袋掉出來，剛拿到不到半小時，但因為從旗山到六龜路程近40公里，根本無從找起，原本已抱著找不回的想法，接到員警電話非常驚訝，連忙騎車回到派出所領回。
旗山警分局建議，民眾領到五倍券後，可先將封袋上面的流水編號拍照，當作佐證，五倍券等同於現金，應妥善保管，避免財物遺失找不回來，民眾若撿到遺失物品，也務必送往鄰近派出所，警方將聯絡失主協助物歸原主。
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