台中梧棲廢木材回收廠管理不當開罰75萬元 負責人法辦

台中市梧棲區廢木材回收廠因非法堆置廢木材，負責人先前遭移送法辦，今年9月又因廠房管理不當發生廢木材悶燒情形，造成嚴重空氣汙染，台中市環保局再次依「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，從重裁處75萬元。

環保局長陳宏益表示，今年中秋連假期間，環保局接獲消防隊通報前往廢棄木材回收廠稽查，發現現場廢木材悶燒情形，隨即協調附近地主提供鄰近土地，方便救災人員移置廢木材開闢消防通道，並請同仁於廠房周邊架設熱顯像儀器監控復燃情形，以利第一時間通報消防隊撲滅火勢。

環保局也針對該工廠未妥善管理導致廢木材起火悶燒，重裁處75萬元，嚴懲不法行為。

環保局說，該處廢棄木材回收廠先前也曾因非法堆置廢木材，遭台灣彰化地方檢察署與環保局聯合查獲，依違反廢棄物清理法將現場負責人移送法辦，並查扣廠內大量廢木材作為證物，環保局同時要求業者妥善管理廠內堆置的廢木材，避免露天燃燒影響空氣品質，不料仍發生悶燒情事。

環保局說，市府秉持「先公後私、先大後小」原則，積極改善台中市空氣品質，針對此類攸關市民生活環境及安全的火災事件，環保局除配合消防局進行空汙稽查，同時盤點台中市廢木材堆置場所並定期巡檢，呼籲業者切勿心存僥倖，務必依照相關規定做好管理及防制措施，以維護空氣品質。