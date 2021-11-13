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用路人注意！桃園再增3路段科技執法 11月15日正式取締

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市車流量大，為維護用路安全及秩序，桃園市政府警察局選定5處易肇事路段增設「路口多功能科技執法設備」，專責取締闖紅燈、超速，及未依標誌、標線指示行駛，其中平鎮區2處10月啟用已開出615件至少73萬8000元罰單，15日下周一桃園、中壢及大園等3處也將正式展開取締。

桃園市警局交通大隊指出，平鎮區2處路口多功能科技執法設備，分別設置在「中豐路一段166號前」及「台66線快速道路24K+160處」，專責取締闖紅燈、超速，10月1日正式啟用，截至10月31日已經取締違規615件，累計至少開出73萬8000元罰單。

警方說，另外3處科技執法分別設置在「桃園區文中路與大興西路三段路口」、「中壢區中華路與自強一路路口」以及「大園區中正東路與橫湳路口」，3處均取締闖紅燈、超速外，桃園區、中壢區這2處設備還新增偵測「未依標誌、標線指示行駛」功能。

警方指出，桃園、中壢及大園3處科技執法，從11月1日到11日的宣導期間，已經偵測違規2122件，並同步在11月15日起正式執法取締。

警方解釋，「不依標誌、標線指示行駛」違規偵測功能，主要是取締「直行車輛占用轉彎車道」或「轉彎不依規定」等違規行為，呼籲駕駛依標線行駛，別跟荷包過不去。

依據道路交通管理處罰條例，闖紅燈、紅燈右轉分別處1800元以上5400元以下、600元以上1800元以下罰鍰；超速、嚴重超速，各處1200元以上2400元以下、6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

另外，轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示處600元以上1800元以下罰鍰；不遵守道路交通標誌標線號誌指示，處900元以上1800元以下罰鍰。

路口多功能科技執法設備可自動判定用路人有無違規。圖／警方提供
路口多功能科技執法設備可自動判定用路人有無違規。圖／警方提供
路口多功能科技執法設備可自動判定用路人有無違規。圖／警方提供
路口多功能科技執法設備可自動判定用路人有無違規。圖／警方提供
桃園、中壢及大園增設3處科技執法設備，11月15日起正式啟用取締。圖／警方提供
桃園、中壢及大園增設3處科技執法設備，11月15日起正式啟用取締。圖／警方提供

桃園 標誌 罰單

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