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遭撞死夫妻經營寵物店 酒駕男疑無照 名車向朋友借的

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月王慧瑛／高雄即時報導

高雄大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，20歲黃姓男子駕駛凌志轎車疑高速衝撞騎機車雙載夫妻，無辜喪命夫妻經營寵物用品店，鶼鰈情深，和友人騎機車出遊途中遇死劫。警方連繫死者女兒來做筆錄，遇上酒駕肇禍，幸福家庭就此破碎，家屬難接受噩耗。黃男肇事疑似無照，凌志轎車則是向友人借來的。

肇事轎車上20歲黃姓男子、17歲張姓男子一度都說各自是駕駛，坦承昨晚和友人相約夜唱，今天凌晨準備開車回鳥松區租屋處。警方到場時，兩人對誰是駕駛說不清，張男說，因黃男覺得張男未成年，刑責比較輕，張男覺得是兩條人命，他擔不起，後來改口承認是黃男開車。

張男供稱，5、6名友人相約凌晨1、2點到林園區一家卡拉ok店喝酒唱歌，張男喝4罐啤酒，3點多就睡著了，準備返程時，被黃男叫醒坐上車要返回鳥松區。張男說，事故當下他在滑手機，沒留意過程，但黃男為閃開機車有往左偏，疑似煞車不及還是撞上。張男右眉上方有一處劃傷傷口，無大礙，黃男頭部被安全氣囊撞擊，一直喊著頭部不舒服，他在路邊照顧黃男，沒有注意陳男夫妻狀況。

警方趕到現場處理時，黃姓男子頭部流血，送醫時意識清楚，抽血有酒精反應，酒精值0.41毫克，張男則沒有酒精反應。

黃男目前在鳳山醫院治療，張男則在派出所製作筆錄。張男說，兩人從國小就認識，為省錢一起租屋生活，是室友關係，張男在餐飲業工作，黃男做哪一行，張男竟然說「我也不知道」，肇禍的凌志轎車是向朋友借來的。

死者友人表示，這對五旬夫妻和友人今晨相約騎機車前往杉林溪出遊，正準備過路口就發生憾事，得知對方是酒後駕車，更讓人氣憤。事關兩條人命，警方不敢大意，正在調閱沿線路口監視器畫面，要釐清轎車從何處出發，並釐清肇事責任歸屬。

高雄市消防局中庄消防分隊人車到場時，發現重傷陳姓夫妻2人噴飛躺在地，倒臥位置相距1、20公尺，機車被撞到對向車道，汽機車零件散落一地，可見衝撞力道猛烈。陳姓夫婦當下已無呼吸心跳，送高雄長庚醫院急救不治。

參與救護的中庄消防分隊小隊長劉永堂說，他們到場時，看到黃姓夫婦倒臥地上，相隔1、20分尺，安全帽已脫落，機車和人離滿遠，女傷者是右手及右腳骨折、耳朵流血，友人見狀急喊「要撐下去！」夫妻倆送醫途中已無生命跡象，經高雄長庚醫院急救不治。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涉嫌酒駕黃姓男子駕駛的凌志轎車是向朋友借來的，汽車車前檔因猛烈撞擊毀損。記者陳玫伶／攝影
涉嫌酒駕黃姓男子駕駛的凌志轎車是向朋友借來的，汽車車前檔因猛烈撞擊毀損。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳姓夫婦今晨騎機車出遊遇上酒駕轎車，夫妻倆被撞飛，機車被撞到幾乎全毀。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳姓夫婦今晨騎機車出遊遇上酒駕轎車，夫妻倆被撞飛，機車被撞到幾乎全毀。記者陳玫伶／攝影

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