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凌晨尾隨女子吹口哨 男子遭裁罰5000元

中央社 / 台北13日電

林姓男子凌晨尾隨女子，並在被害人家門口前查看、吹口哨。案經警方移送，士院認定，林男觸犯社維法以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞規定，日前裁定處罰鍰5000元。可抗告。

士林地方法院簡易庭裁定書指出，林姓男子9月12日凌晨3時許於台北市街頭尾隨1名女子至家門前，並在女子家門外查看、吹口哨；案經女子報案，警方循線查獲涉案林男，依違反社會秩序維護法罪嫌移送審理。

林男辯稱，只是一時興起，並非有目的性跟蹤。承審法官認為，監視器畫面顯示，林男事發前已在案發地點巷道內逗留，等到女子走進巷道後即步行尾隨，顯然並非一時隨性所為。

法官認為，案發時間為凌晨3時許，地點是社區內一般巷道，林男為正值青壯男子，被害人為女子，被害人深夜一人獨自行走於巷道，周遭並無他人可求援，突遭素不相識的林男尾隨至家門前並逗留，自足致被害人受驚嚇而有危害安全之虞。

裁定書指出，社會秩序維護法第63條第1項第6款規定：「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者…處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰」，因此裁定林男處罰鍰5000元。可抗告。

監視器 北市

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