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恩愛夫妻遭嗨唱酒駕男追撞 友急喊倆撐下去...悲！雙亡
高雄大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，20歲黃姓男子酒駕，疑高速衝撞騎機車雙載夫妻，死者友人表示，這對夫妻和友人今天相約騎機車出遊，正準備過路口就發生憾事，讓人悲痛，若是遇到酒駕肇事，那也未免太無辜。
高雄市消防局中庄消防分隊到場時，發現重傷夫妻2人噴飛躺在地上，倒臥位置相距1、20公尺，機車被撞到對向車道，汽機車零件散落一地，可見衝撞力道猛烈。陳姓夫婦當下已無生命跡象，送高雄長庚醫院急救不治，疑肇事的黃姓駕駛也受傷送醫。
參與救護的中庄消防分隊小隊長劉永堂說，他們到場時，看到黃姓夫婦倒臥地上，相隔1、20分尺，安全帽已脫落，機車和人離滿遠，女傷者是右手右腳骨折、耳朵流血，友人見狀急喊「要撐下去！」夫妻倆坐上救護車時已無生命跡象，送長庚醫院急救不治。
與這對夫妻一同出遊的朋友曾試圖搶救2人，看到2人傷重，送醫前已無生命跡象，大夥心情悲痛不已。友人指出，陳姓夫妻感情不錯，他們今天相約騎機車出遊，正準備過路口時就發生憾事。
轎車上20歲黃姓男子、17歲張姓男子兩人一度都說各自是駕駛，坦承昨晚夜唱，今天凌晨準備開車回鳥松區租屋處，警方趕到現場處理時，黃姓男子頭部流血，意識清楚送醫，抽血有酒精反應，酒精值0.41毫克，張男則沒有酒精反應
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