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中市志工無縫接軌恢復執勤 擔任民眾治安防詐守門員
疫情逐漸趨緩，台中市警三分局為讓志工大哥大姊恢復服勤時，能夠無縫接軌提供民眾最適切的服務，三分局正義派出所昨天舉辦志工聯繫會議，除與許久不見的志工伙伴們聯繫感情外，更特別分享疫情期間各式詐騙手法，讓志工伙伴們更新防詐資訊，成為民眾及身旁親友的防詐守門員。
正義派出所所長廖俊賔昨與志工分享實務上的詐騙案件，指出詐騙集團常會配合政策與時事，詐騙手法推陳出新，像是疫情期間利用民眾「宅在家」團購機會增加，搭配話術讓民眾誤陷詐騙陷阱；也常利用民眾身邊無其他親友在場的時機，製造恐慌心理使民眾誤信其話術，甚至以恐嚇方式詐財，等到民眾最後覺醒得知上當時，早已懊悔莫及。
廖所長提醒，詐騙模式是有跡可循的，只要聽到「操作提款機」、「臨櫃匯款」等關鍵字，務必提高警覺，不要輕易從口袋掏出自己的辛苦錢。廖所長也請志工伙伴要成為防詐種子，向身旁親友傳達，若接獲是類電話或訊息，務必遵循先「冷靜」、再「查證」、最後「報警」的防詐騙三步驟，避免成為犯罪集團眼中的肥羊。
廖所長也特別向這群有熱忱的志工伙伴表達感謝，歡迎她們重回服務民眾與協助警政工作的行列，有了這群散發活力與熱情的伙伴擔任警察與民眾間的潤滑劑，讓充滿陽剛之氣的派出所，再次揚起溫柔之風。
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