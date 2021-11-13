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可惡！20歲男酒駕開車撞機車 5旬夫妻噴飛雙亡

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月／高雄即時報導

又見酒駕肇禍害命！高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫，肇事原因及責任歸屬待警方調查。

警方調查，這起車禍事故發發生在清晨5點10分，地點在大寮區翁園、光明路路口，現場是轎車與機車發生碰撞車禍，行車方向等過程有待調閱監視器釐清，雙方駕駛與機車乘客分別送往長庚醫院、鳳山醫院急救，陳姓機車騎士（53歲）、黃姓乘客（54歲）是夫妻關係，送醫前已無呼吸心跳，經搶救雙雙不治。

初步了解，20歲陳姓轎車駕駛抽血酒測有酒精反應，酒測值0.41毫克，詳細肇事原因有待鑑定釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區光明路今天清晨發生酒駕車禍事故，一輛由20歲男子駕駛的轎車涉嫌酒後行駛，在光明路翁園里撞擊一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送長庚醫院傷重不治，轎車駕駛也受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝

車禍 酒駕

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