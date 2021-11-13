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山老鼠竊肖楠遭追捕棄車逃 警不放棄追半月...台中緝獲
苗栗縣詹姓男子涉嫌盜竊貴重樹木，上月底在大安溪河床附近駕車被大湖警方攔查追捕近6公里，最後撞上路旁石柱後棄車逃逸，留下3大塊肖楠在車上，台中警方最近在新社緝捕到因其他案件遭通緝的詹姓男子，全案將依違反森林法及竊盜罪嫌偵辦。
大湖警分局大安派出所10月28日接獲民眾報案，稱在大安溪河床目擊一名男子正竊取台灣肖楠並駕駛一部銀色自小客車往卓蘭方向逃逸，警方接獲報案後立即派遣山區巡邏員警郭獻營前往攔查，發現嫌犯車輛行蹤後，沿途鳴笛示意停車並通報勤務指揮中心通知線上警網攔截圍捕，但嫌犯仍加速逃逸，追緝近6公里後，嫌犯駕駛的自小客車因為重心不穩，失速撞上一旁石柱，心虛棄車逃逸。
警方在嫌犯車上查獲肖楠木3大塊，總重量149公斤，並起獲犯案工具鋼索3條、鏈鋸1台、斧頭1把，通知林務局人員到場確認為車上木塊為公告貴重木台灣肖楠。
案發後警方調閱現場監視器，發現歹徒為設籍苗栗縣的詹姓男子，平時未居住在縣內，清查對方使用的車輛，分析詹姓男子經常出入鄰轄台中市東勢、新社區一帶，警方隨即聯繫台中市警局東勢分局協助查緝，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。東勢分局最近在台中市新社區緝獲因他案遭通緝的詹姓男子，通報大湖警方調查盜木案，全案依違反森林法及竊盜罪嫌追究刑責。
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