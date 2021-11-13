艋舺公園濺血非首次 3年已釀街友1死2傷

台北市艋舺公園今晚發生持刀傷人案，2名街友酒後爆口角，1人憤而買剪刀狂刺對方，傷者一度失去呼吸心跳，送醫搶救後生命跡象回穩，轉入加護病房，犯嫌則自行投案，將被依殺人罪嫌送辦；然類似案件在艋舺公園已不是第一次發生，前兩年也分別發生持刀傷人案，造成1死1傷，轄區員警無奈表示，若政府遲未重視街友問題，未加以安置輔導，這類事件不會是最後一次發生。

2019年4月5日晚上7時許，56歲何姓男子與48歲林姓男子因故發生口角，一言不合之下，何男持剪刀猛刺林男3刀，林當場鮮血直流，送醫後不治身亡。

警方隔日查獲何男到案，發現何男是在艋舺公園旁賣香腸的「香腸伯」，林男則是剛流浪到艋舺公園不久的街友，兩人因50元「香腸錢」爆發爭執，酒醉的何男就隨手抄起香腸剪刺殺林男，警詢後依殺人罪嫌將何男送辦。

2020年12月24日，綽號「阿勝」的男子與綽號「阿咪」的男子因故發生爭執，阿勝積怨在心，當晚6時許與阿咪在艋舺公園內談判，突然拿出尖刀朝阿咪左後腰部刺下，隨即離開現場，阿咪則被送往台大醫院救治，所幸無生命危險。

當時知情街友表示，阿咪因案剛從監獄出來3個月，平時個性低調，不太與人爭執，在前一天與阿勝吵架，未料後來就被持刀刺傷。