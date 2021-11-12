艋舺公園街友爆衝突！傷者血濺廊道 嫌全身酒氣投案

趙姓男子與蔡姓男子今晚在台北市艋舺公園東北角走廊上飲酒閒聊，卻因口角糾紛爆發肢體衝突，趙男落下風，又因擦撞路過女子，遭蔡男責罵，憤而到附近超商買兩把剪刀，狂刺蔡男臀部數刀，致其大量出血，送醫搶救，趙男隨後自行投案，警方詢後將依殺人罪嫌將其送辦。

目擊者說，傷人的趙男及受傷的蔡男，皆綽號「阿龍」，都是時常出現在艋舺公園的街友，今晚在艋舺公園東北角走廊上飲酒後，因細故爭吵，趙男又不慎撞到路過的女子，蔡男為「護花」出言責罵，趙男惱羞成怒，拿出一把剪刀就朝對方臀部猛刺。

「刺幾刀？我說連續一直刺你聽得懂嗎？」目擊整個過程的街友說，犯嫌拿剪刀狂刺對方，一開始還沒看到血，後來鮮血不斷冒出，整個座位、地板都是血，「救護車來之前，他（傷者）就快昏倒了，我一直叫他不要睡，但還是昏了過去」。

台北市消防局表示，蔡男左側大腿共有3處穿刺傷，送醫到院前失去呼吸心跳，由台大醫院進行搶救。

警方調查，49歲趙姓男子、49歲蔡姓男子及37陳姓男子今晚在艋舺公園東北角走廊上飲酒，因細故爆發口角，還大打出手，趙男打輸蔡男，又因擦撞路過女子，被蔡男責罵，一氣之下到附近超商買了兩把剪刀，回到公園內狂刺蔡男。

過程中趙男劃傷一旁的陳男，蔡男則身中多刀，經救護人員送往台大醫院搶救，生命跡象回穩，轉入加護病房觀察。