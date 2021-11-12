北市艋舺公園喋血！街友護花不成 遭酒友持刀狂刺送醫

台北市萬華區艋舺公園今晚8時許發生持刀刺人案，2名綽號「阿龍」的男子酒後爆發口角，其中一人不慎撞上一名路過女子，另一人出言責罵，被罵的「阿龍」憤而持剪刀猛刺對方臀部，當場鮮血直流，馬上暈厥過去，救護人員獲報到場將傷者送醫，轄區警方也第一時間逮回犯嫌，返所偵詢中。

目擊者說，傷人者及傷者皆綽號「阿龍」，都是時常出現在艋舺公園的街友，今晚在艋舺公園東北角走廊上飲酒後，因細故爭吵，傷人者不慎撞到路過的女子，傷者為「護花」出言責罵，被罵的「阿龍」惱羞成怒，拿出一把剪刀就朝對方臀部猛刺。

「刺幾刀？我說連續一直刺你聽得懂嗎？」目擊整個過程的街友說，犯嫌拿剪刀狂刺對方，一開始還沒看到血，後來鮮血不斷冒出，整個座位、地板都是血，「救護車來之前，他（傷者）就快昏倒了，我一直叫他不要睡，但還是昏了過去」。