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北市艋舺公園喋血！街友護花不成 遭酒友持刀狂刺送醫

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區艋舺公園今晚8時許發生持刀刺人案，2名綽號「阿龍」的男子酒後爆發口角，其中一人不慎撞上一名路過女子，另一人出言責罵，被罵的「阿龍」憤而持剪刀猛刺對方臀部，當場鮮血直流，馬上暈厥過去，救護人員獲報到場將傷者送醫，轄區警方也第一時間逮回犯嫌，返所偵詢中。

目擊者說，傷人者及傷者皆綽號「阿龍」，都是時常出現在艋舺公園的街友，今晚在艋舺公園東北角走廊上飲酒後，因細故爭吵，傷人者不慎撞到路過的女子，傷者為「護花」出言責罵，被罵的「阿龍」惱羞成怒，拿出一把剪刀就朝對方臀部猛刺。

「刺幾刀？我說連續一直刺你聽得懂嗎？」目擊整個過程的街友說，犯嫌拿剪刀狂刺對方，一開始還沒看到血，後來鮮血不斷冒出，整個座位、地板都是血，「救護車來之前，他（傷者）就快昏倒了，我一直叫他不要睡，但還是昏了過去」。

警方表示，全案獲報後即派員到場查處，第一時間就將涉案犯嫌查獲到案，帶返轄區龍山派出所偵詢，後續將依法嚴辦；呼籲民眾若遭遇口角糾紛，應理性溝通，切勿用暴力解決，若有不法，警方定將嚴辦。

艋舺公園東北角發生一起持刀刺人案。記者李隆揆／攝影
艋舺公園東北角發生一起持刀刺人案。記者李隆揆／攝影
現場留下大量鮮血。記者李隆揆／攝影
現場留下大量鮮血。記者李隆揆／攝影

艋舺 街友 救護車

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