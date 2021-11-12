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遭毆男大生醒了 宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

兒少遭誘騙上傳私密照 屏縣社會處觀察男性受害者漸增

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

根據衛福部110年兒童及少年性剝削疑涉人口販運案件通報資料顯示，以拍攝製造兒少性私密影像案件通報類型占8成，受害男女比例中，男性占三分之一，屏縣府社會處觀察，男性有逐漸增加趨勢，男性受害者約三分之一，女性受害者三分之二。

屏縣府社會處統計，今年1到10月受理52件兒少性剝削通報案件，雖然較去年同期87件減少4成，但今年有高達43件行為類型拍攝製造兒少性私密影像，占全部通報案件82％，去年同期約75%，今年拍攝兒少性私密影像案件類型占總通報比例較去年成長近1成。

社會處社工科指出，手機使用年齡下降，犯罪延伸至對網路危險敏感度較缺乏孩童身上。過往兒童及少年性剝削案件，多是使未成年少女坐檯陪酒遭剝削為主，近2年發現被拍照上傳裸露影像遭他人不當使用的案件激增，縣府受理性剝削案件筆錄時發現男性與女性受害型態與過往差異，受害男性案件比例上升趨勢，約占三分之一。

社會處分析，根據近期兒少受理通報案件，女生因使用及加入交友軟體及群組，分享生活照片，加害者隨機挑選被害人誆騙網路位址將其定位，並聲稱是黑道已掌握被害人行蹤，要求被害女童按照加害人所傳送的情色影像模仿拍攝相同裸露影像作為威脅手段，不斷有女童受害。

社會處指出，不同於女生受害方式，男生是在打線上遊戲，跳出情色或交友訊息、甚至網路做愛邀約等視窗，吸引男生好奇點選，落入加害人圈套。加害人在受害男生點進視窗後，主動裸露影片或照片吸引男生觀看，甚至以男女交往邀約，降低戒心，誆騙交換裸露影像才可觀看、甚至側錄被害男生裸露影像，並稱已取得網路帳號及孩童家中地址做人身安全威脅，致被害男童心生恐懼，威逼孩童需購買遊戲點數或匯款，才會將影像刪除及不讓影像外流，造成孩子及家長的生活夢魘。

社會處觀察，受害的兒少年齡層從小六到高中都有。社會處提醒，家長提升孩童對相關法令的認識，帶孩子了解網路陷阱，勿使用網路或手機等媒介散布、傳送或下載，不要上傳他人或自己的私密影像，以避免孩子或他人成為下個性剝削案件的受害者。

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