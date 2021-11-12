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桃園失智老翁迷途蹲坐宮廟前 龍潭警助返安養中心

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市65歲徐姓長者因失智，家人平時須工作無法照料，於是安排他到龍潭區的安養中心。長者因為思念家人，昨天一早趁長照中心看護人員不注意，悄悄走出去，安養中心發現人不見報警協尋；龍潭警方中午發現長者坐在一處宮廟廣場，上前關心安撫情緒後先帶回派出所，隨後通知安養中心帶他回去。

龍潭警分局高平派出所警員余志誠、王天龍接獲安養中心醫護人員報案後，隨即調閱安養中心附近住家監視器及沿線路口監視系統，發現老翁最後行蹤在龍潭區中原路往高原交流道方向行走，不過沿路都沒找到他，所長江冠儒考量這條路車多又快，於是增加警力在附近展開地毯式搜尋，最後在高原交流道旁的宮廟發現該長者，神情呆滯面帶憂愁坐在路旁。

警方在宮廟前找到長者。記者鄭國樑／翻攝
警方在宮廟前找到長者。記者鄭國樑／翻攝

桃園 監視器 醫護人員

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