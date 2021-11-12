台南7旬女工圍巾絞入機台命危 奪命製繩機已被勒令停工

昨天上午北區一塑膠工廠發生72歲女勞工因天氣冷脖子繫圍巾，在廠內進行塑膠繩製作時，因圍巾遭製繩機捲入，導致勞工被製繩機捲入發生職災。轄管職安署南區職安中心第一時間接獲通報，立即派員進行災害原因瞭解，現場要求事業單位有再發生職災之虞的製繩機立即停工。

台南市勞工局職安健康處表示，這起職災發生初判原因為雇主對於勞工操作或接近運轉中的原動機、動力傳動裝置、動力滾捲裝置，或動力運轉之機械，勞工的頭髮或衣服有被捲入危險之虞時，未使勞工確實著用適當之衣帽，未來如經調查屬實，雇主就違反職業安全衛生法第6條第１項第1款未防止機械、設備或器具等引起之危害，將依同法第43條規定裁處3至30萬元罰鍰，

另已要求事業單位有再發生職災之虞的製繩機立即停工改善。據了解，黃婦家境不好，才會到工廠貼補家用，圍巾絞入機台勒頸窒息雖緊急送醫急救仍然命危，為慰問職災勞工家屬，勞工局針對職災個案家屬啟動職業災害勞工個案主動服務機制（FAP），辦理職災個案慰問並提供相關協助。

勞工局長王鑫基表示，每年被捲、被夾事故頻傳，勞工局職安健康處歷年來列為檢查重點，並積極辦理被捲被夾危害預防宣導會，並設計防災宣導圖卡加強宣導，將持續針對發生被捲被夾職災高風險事業單位加強檢查、輔導及宣導，以協助事業單位妥為預防，避免職災發生。