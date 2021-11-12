金門暗夜不平靜！接連發生2起火警 消防人員救出1老人

金門暗夜不平靜，金門縣消防局救災救護指揮中心今天表示，今年凌晨發生2起火警，一起發生在后湖-1號附近涼亭，另一起則是在金寧鄉的下埔下地區民宅，好在消防人員及時到場撲滅火勢，現場無人員受傷，詳細起火原因由火調人員調查中。

金門縣消防局表示，今天凌晨零時28分接獲通報指出，后湖1-1號附近發生火災，遂出動金寧消防分隊1輛水庫車及2輛水箱車，由金寧消防分隊分隊長李宗其擔任指揮官，率9名職消人員前往，火勢於車組到場後1小時內順利撲滅，現場無人員受傷，涼亭遭燒毀。

同日深夜2時17分接獲發生火災通報，李宗其擔任指揮官，現場出動水箱車2輛，率7名職消人員前往，到達現場時發現3樓透天厝內1樓有火光冒出，李宗其立即指揮同仁入室搶救，發現為1樓神明桌起火燃燒，消防人員緊急佈署水線灌救，經射水搶救大量濃煙竄出，後由隊員入室搜救。

消防人員最後於1樓處，發現有1名行動不便老人受困火場，立即協助脫困順利救出，而火勢於2時31分撲滅，所幸無人員受傷，僅燒燬神明桌，詳細起火原因由火調人員調查中。