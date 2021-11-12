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金門暗夜不平靜！接連發生2起火警 消防人員救出1老人

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門暗夜不平靜，金門縣消防局救災救護指揮中心今天表示，今年凌晨發生2起火警，一起發生在后湖-1號附近涼亭，另一起則是在金寧鄉的下埔下地區民宅，好在消防人員及時到場撲滅火勢，現場無人員受傷，詳細起火原因由火調人員調查中。

金門縣消防局表示，今天凌晨零時28分接獲通報指出，后湖1-1號附近發生火災，遂出動金寧消防分隊1輛水庫車及2輛水箱車，由金寧消防分隊分隊長李宗其擔任指揮官，率9名職消人員前往，火勢於車組到場後1小時內順利撲滅，現場無人員受傷，涼亭遭燒毀。

同日深夜2時17分接獲發生火災通報，李宗其擔任指揮官，現場出動水箱車2輛，率7名職消人員前往，到達現場時發現3樓透天厝內1樓有火光冒出，李宗其立即指揮同仁入室搶救，發現為1樓神明桌起火燃燒，消防人員緊急佈署水線灌救，經射水搶救大量濃煙竄出，後由隊員入室搜救。

消防人員最後於1樓處，發現有1名行動不便老人受困火場，立即協助脫困順利救出，而火勢於2時31分撲滅，所幸無人員受傷，僅燒燬神明桌，詳細起火原因由火調人員調查中。

消防局表示，此次火警消防人員盡力搶救，才能有效侷限火勢影響範圍，他們也呼籲民眾住家供奉神明或祖先的神明廳，雖具有慎終追遠的深意，但香爐附近及壁掛香爐下方不可堆放可燃物，點香時也要避免火星掉落於可燃物上，祭祀結束後應待金紙餘燼完全熄滅後再離開。另民眾可自行購買加裝「住宅用火災警報器」，以利第一時間發出警報，減少生命及財產損失。

金門后湖的臨時屋深夜發生火警，在東北季風的助長下，火勢頗大。圖／金門縣消防局提供
金門后湖的臨時屋深夜發生火警，在東北季風的助長下，火勢頗大。圖／金門縣消防局提供
金門今天凌晨發生2起火警，其中1處后湖臨時屋火勢頗大，好在消防人員及時到場灌救。圖／金門縣消防局提供
金門今天凌晨發生2起火警，其中1處后湖臨時屋火勢頗大，好在消防人員及時到場灌救。圖／金門縣消防局提供
金門今天凌晨發生一起住宅火警，1樓神明桌起火燃燒，好在消防人員及時到場灌救。圖／金門縣消防局提供
金門今天凌晨發生一起住宅火警，1樓神明桌起火燃燒，好在消防人員及時到場灌救。圖／金門縣消防局提供

金門 火災

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