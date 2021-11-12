快訊

高端國際認證受阻「替國內混打」解套？指揮中心回應

直播／鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

台中警掃蕩黑道幫派 接連破獲詐騙、暴力集團

中央社 / 台中12日電

台中發生男大生開車與瑪莎拉蒂轎車擦撞遭毆案，台中警方展開掃蕩黑道幫派行動。警方今天表示，分別查獲以竹聯幫分子陳姓主嫌為首的詐騙集團及另一起暴力集團，打擊暴力犯罪。

台中市7日凌晨發生男大生開車與瑪莎拉蒂轎車擦撞而遭毆打致顱內出血案。台中市政府警察局今天召開記者會指出，為防止街頭暴力，黑道幫派藉機滋事，警方已展開強力掃蕩黑道幫派行動。

警方表示，台中市警局刑事警察大隊偵一隊11日在西屯區破獲以竹聯幫陳姓主嫌為首的詐騙集團，涉嫌以投資買賣靈骨塔、生前契約等為由，向被害人誆稱可低價購入、高價賣出獲取高額差價。

警方指出，這個詐騙集團還邀約被害人到現場查看投資標的，期間由集團成員分工設置情境，讓被害人誤信投資標的供不應求而急欲投資並迅速匯款，被害人因所購買靈骨塔及生前契約一直未有交易，驚覺上當受騙才向警方報案。

警方表示，全案經清查被害人多達45人，遭詐騙金額新台幣逾億元，共計查獲犯嫌21人，查扣不法所得房產6筆、土地6筆、保時捷等高級名車8輛及金融帳戶等物。

此外，台中市警局刑事警察大隊偵五隊也於北屯區破獲以錢姓主嫌為首的暴力集團，錢嫌與成員以介入民眾糾紛方式，再伺機涉向當事人勒索金錢做為報酬等藉以牟取不法利益，並夥同組織成員以電話或簡訊威嚇被害人，達到恐嚇取財目的。

警方指出，此案共查獲6名犯嫌，並查扣本票、球棒、銀行存摺、行動電話、平板電腦、GPS追蹤器及空氣手槍等不法證物。

詐騙集團 台中市 警察

延伸閱讀

影／超跑惡少逞凶 台中市警局長凌晨督軍臨檢掃暴力

男大生遭超跑3惡煞毆打昏迷 中市警啟動掃除暴力專案

詐騙案層出不窮 永和警直播宣導詐團常見伎倆

影／匯款助阿富汗戰地情人 行員聯手員警揭破騙局

相關新聞

金門暗夜不平靜！接連發生2起火警 消防人員救出1老人

金門暗夜不平靜，金門縣消防局救災救護指揮中心今天表示，今年凌晨發生2起火警，一起發生在后湖-1號附近涼亭，另一起則是在金...

為閃車...百萬名車連撞兩次分隔島 地面大片漏油

台南市中西區湯德章紀念公園中山路口中午發生一起車禍，55歲溫姓男子駕駛賓士轎車行經該處，疑為閃避22歲李姓男子所駕日產轎...

小女友鐵路月台裸拍私處 男友稱拍藝術照是情趣被判刑

彰化縣一名男子與17歲小女友到嘉義縣竹崎鄉奮起湖拍攝女友穿著學生服、及坐在鐵路月台裸露陰部的「慾茶園」照片，男子辯稱這是...

桃園新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 泣不知為何這麼做

桃園市一名年約30歲的新手媽媽兩個月前生下健康男嬰，不知道什麼原因，昨天下午竟然用可以當枕頭的毛毯悶住男嬰，先生回家以後...

影／公車安全門突彈開 高中生摔落翻滾100公尺險遭碾

公車安全門，到底安不安全？台中市議員李麗華今天在市議會交通地政質詢爆料，11月10日下午一名高中女生乘坐台中客運41路公...

新北中和街頭傳搶案 警方查扣作案車輛疑黑吃黑

新北市警方今天表示，中和區昨天發生搶案，被害人對案發情形說詞反覆，對損失金額交代不清，深入調查發現搶匪疑與被害人熟識，似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。