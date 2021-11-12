台中警掃蕩黑道幫派 接連破獲詐騙、暴力集團

台中發生男大生開車與瑪莎拉蒂轎車擦撞遭毆案，台中警方展開掃蕩黑道幫派行動。警方今天表示，分別查獲以竹聯幫分子陳姓主嫌為首的詐騙集團及另一起暴力集團，打擊暴力犯罪。

台中市7日凌晨發生男大生開車與瑪莎拉蒂轎車擦撞而遭毆打致顱內出血案。台中市政府警察局今天召開記者會指出，為防止街頭暴力，黑道幫派藉機滋事，警方已展開強力掃蕩黑道幫派行動。

警方表示，台中市警局刑事警察大隊偵一隊11日在西屯區破獲以竹聯幫陳姓主嫌為首的詐騙集團，涉嫌以投資買賣靈骨塔、生前契約等為由，向被害人誆稱可低價購入、高價賣出獲取高額差價。

警方指出，這個詐騙集團還邀約被害人到現場查看投資標的，期間由集團成員分工設置情境，讓被害人誤信投資標的供不應求而急欲投資並迅速匯款，被害人因所購買靈骨塔及生前契約一直未有交易，驚覺上當受騙才向警方報案。

警方表示，全案經清查被害人多達45人，遭詐騙金額新台幣逾億元，共計查獲犯嫌21人，查扣不法所得房產6筆、土地6筆、保時捷等高級名車8輛及金融帳戶等物。

此外，台中市警局刑事警察大隊偵五隊也於北屯區破獲以錢姓主嫌為首的暴力集團，錢嫌與成員以介入民眾糾紛方式，再伺機涉向當事人勒索金錢做為報酬等藉以牟取不法利益，並夥同組織成員以電話或簡訊威嚇被害人，達到恐嚇取財目的。

警方指出，此案共查獲6名犯嫌，並查扣本票、球棒、銀行存摺、行動電話、平板電腦、GPS追蹤器及空氣手槍等不法證物。