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台中公車安全門突打開 女高中生遭拋出翻滾數圈

中央社 / 台中12日電

台中市1名女高中生10日搭公車返家，車輛行進時安全門竟無預警打開，女高中生被拋出車外，在馬路上翻滾數圈，手腳受傷。台中市政府表示，依契約開罰客運公司並追究相關責任。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，國民黨籍台中市議員李麗華質詢指出，10日下午1名女高中生搭乘台中客運公車返家，未料，在車子行進中，車上安全門突然打開，女高中生被拋摔出車外，在馬路上翻滾了好幾圈，手腳都受傷。

李麗華表示，女高中生在車內一手滑手機、一抓住扶手，從監視器畫面發現，因安全門打開，被拋出車外，但警示蜂鳴器卻沒有響，經車上其他乘客提醒，司機才發現停車，還好後方沒有來車，不然後果不堪設想。

台中客運協理陳旗清說明，疑因卡榫未密合，因客運轉彎時因離心力大，造成安全門扳手扳開，針對客運所有公車檢查，事發當下有向家長與受傷的女高中生道歉，後續將負起賠償責任。

台中市交通局長葉昭甫表示，此次乘客受傷案件，依據契約規定，處以新台幣2萬至5萬元罰款，針對車輛設備維護不當及影響乘客行車安全究責。

葉昭甫指出，要求台中客運加強重大事件通報機制及駕駛員教育訓練，在3天內提出檢討報告，後續也將納入公車評鑑評分，評鑑成績高低將影響客運業者請領虧損補貼的額度。

台中市 公車 監視器

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