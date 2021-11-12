為閃車...百萬名車連撞兩次分隔島 地面大片漏油

台南市中西區湯德章紀念公園中山路口中午發生一起車禍，55歲溫姓男子駕駛賓士轎車行經該處，疑為閃避22歲李姓男子所駕日產轎車，衝撞快慢車道後分隔島往外彈，賓士車又撞上南北向中央分隔島，前後兩次自撞分隔島，致溫男後背先前手術部分疼痛，經救護車送醫幸無大礙，賓士車反覆撞擊，現場漏有大面積油漬，警方表示，事故原因仍待進一步釐清。

警方調查，溫男、李男兩人酒測值均為零。溫男表示，先前後背手術部位，因車禍撞擊疼痛，經救護車送醫，無生命危險。

這起車禍發生於中午11時59分，車流量大，消防局出動救護車外，現場漏有大面積油漬，也有水箱車到場戒備。台南市警第2分局博愛所據報後趕往現場處理，派員疏導交通，並請環保局派員