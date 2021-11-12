快訊

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為閃車...百萬名車連撞兩次分隔島 地面大片漏油

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區湯德章紀念公園中山路口中午發生一起車禍，55歲溫姓男子駕駛賓士轎車行經該處，疑為閃避22歲李姓男子所駕日產轎車，衝撞快慢車道後分隔島往外彈，賓士車又撞上南北向中央分隔島，前後兩次自撞分隔島，致溫男後背先前手術部分疼痛，經救護車送醫幸無大礙，賓士車反覆撞擊，現場漏有大面積油漬，警方表示，事故原因仍待進一步釐清。

警方調查，溫男、李男兩人酒測值均為零。溫男表示，先前後背手術部位，因車禍撞擊疼痛，經救護車送醫，無生命危險。

這起車禍發生於中午11時59分，車流量大，消防局出動救護車外，現場漏有大面積油漬，也有水箱車到場戒備。台南市警第2分局博愛所據報後趕往現場處理，派員疏導交通，並請環保局派員

清理現場油漬。至於分隔島部分石塊遭賓士車撞擊掉落，已通報市府工務局接辦。

55歲溫姓男子駕駛賓士轎車行經該處，疑為閃避22歲李姓男子所駕日產轎車，衝撞快慢車道後分隔島往外彈，賓士車又撞上南北向中央分隔島。記者邵心杰／翻攝
55歲溫姓男子駕駛賓士轎車行經該處，疑為閃避22歲李姓男子所駕日產轎車，衝撞快慢車道後分隔島往外彈，賓士車又撞上南北向中央分隔島。記者邵心杰／翻攝
溫男駕駛賓士車前後兩次自撞分隔島，致後背先前手術部分疼痛，經救護車送醫幸無大礙，但賓士車反覆撞擊，現場漏有大面積油漬。記者邵心杰／翻攝
溫男駕駛賓士車前後兩次自撞分隔島，致後背先前手術部分疼痛，經救護車送醫幸無大礙，但賓士車反覆撞擊，現場漏有大面積油漬。記者邵心杰／翻攝

救護車 車禍 台南

延伸閱讀

國父誕辰紀念日不見國父銅像 國民黨今向台南市府宣戰

演唱會「事故害死8人」！歌手無視救護車　號召全場比中指繼續嗨

影／車聯網技術讓行車時間大減　台南救護車、公車優先號誌系統上路

李愛綺滑倒摔到頭 全裸不敢叫救護車

相關新聞

桃園新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 泣不知為何這麼做

桃園市一名年約30歲的新手媽媽兩個月前生下健康男嬰，不知道什麼原因，昨天下午竟然用可以當枕頭的毛毯悶住男嬰，先生回家以後...

影／公車安全門突彈開 高中生摔落翻滾100公尺險遭碾

公車安全門，到底安不安全？台中市議員李麗華今天在市議會交通地政質詢爆料，11月10日下午一名高中女生乘坐台中客運41路公...

為閃車...百萬名車連撞兩次分隔島 地面大片漏油

台南市中西區湯德章紀念公園中山路口中午發生一起車禍，55歲溫姓男子駕駛賓士轎車行經該處，疑為閃避22歲李姓男子所駕日產轎...

小女友鐵路月台裸拍私處 男友稱拍藝術照是情趣被判刑

彰化縣一名男子與17歲小女友到嘉義縣竹崎鄉奮起湖拍攝女友穿著學生服、及坐在鐵路月台裸露陰部的「慾茶園」照片，男子辯稱這是...

新北中和街頭傳搶案 警方查扣作案車輛疑黑吃黑

新北市警方今天表示，中和區昨天發生搶案，被害人對案發情形說詞反覆，對損失金額交代不清，深入調查發現搶匪疑與被害人熟識，似...

高雄鼓山上午傳情侶陳屍浴室 留下遺書「對不起親友」

高雄鼓山區今天上午傳出一對情侶陳屍大樓租屋處浴室中，高姓男子的母親因上月中旬就聯繫不上兒子，直到今天才找到大樓管理員查看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。