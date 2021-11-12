小女友鐵路月台裸拍私處 男友稱拍藝術照是情趣被判刑

彰化縣一名男子與17歲小女友到嘉義縣竹崎鄉奮起湖拍攝女友穿著學生服、及坐在鐵路月台裸露陰部的「慾茶園」照片，男子辯稱這是他們的情趣，要私藏照片，並沒有要公開販售，女友也說，她認為這是藝術照，不過彰化地方法院仍依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑3月，可易科罰金。

判決書指出，男子2017年與當時滿17歲的女友到奮起湖拍照，其中3張拍了女友蹲坐、上小號，陰部明顯裸露，還有女友趴在桌上，臀部、陰部裸露，及女友坐在鐵路月台，左腳抬起，陰部裸露，具有性暗示的露骨照，男友把照片存在名為「慾茶園」的照片資料夾。

男子辯稱，他認為他拍的是藝術照，無關色情，且當時女友已滿17歲，已有性自主決定權，這是他們相處的情趣，他並沒有要對外販售或公開的意圖。

女友也說，她覺得那是藝術照，她很喜歡這些照片，是藝術還是色情，端看觀覽者主觀的想法，而且拍攝時，她已經快滿18歲，她認為這樣應該沒有違法。

男子辯護律師也替他辯護聲稱，他為女友拍的是角色扮演（COSPLAY）的藝術照，並無性暗示，且目前社會風氣開放，照片不會引起一般人的羞恥或厭惡感，並非猥褻照片。

不過法官認為，3張照片已讓人有「性」聯想，已經涉及兒童色情，被告及其辯護人主張本案為藝術創作，無法採信。

法官強調，目前正處在網路發達年代，這些涉及兒童色情的電子訊號，容易發送，且很有可能永遠不會消失，我們無法知道少年在同意當時，是否已經清楚知道這些風險，進而有能力掌控風險，兒童色情造成的危害，包含價值扭曲、促使性交易、經濟上的剝削，亦有相當重要的保護法益。

由於男子又聲稱現在已和女友同居，預計今年會結婚，他開電玩專賣店，強調「我或許不是好人，但絕對不是兒童及少年性剝削防制條例的壞人」。