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新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 悲泣不知為何這麼做

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桃園新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 泣不知為何這麼做

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市一名年約30歲的新手媽媽兩個月前生下健康男嬰，不知道什麼原因，昨天下午竟然用可以當枕頭的毛毯悶住男嬰，先生回家以後發現不對勁急忙送醫，男嬰仍不治，媽媽悲傷的說也不知道自己為什麼會這樣做。

警方初步了解，這對夫妻是單純的小康家庭，先生從事裝修工作，最近因為工作多早出晚歸，太太是家庭主婦一個人照顧小嬰兒，原本是和樂美滿的家庭，夫妻兩人迎接寶寶出生，一開始還很高興，後來先生查覺太太情緒有些低落，也儘量把工作做趕完就回家，幫忙照顧孩子分擔家務，沒想到會發生悲劇。

先生昨天下午3點半左右回家，看見太太呆坐在床旁邊，小嬰兒臉色不對，再靠近仔細查看驚覺好像沒有呼吸，太太也哭了起來，說不清楚嬰兒為什麼會這樣。先生連忙把嬰兒送到醫院，雖然馬上急救，但是到傍晚還是就不回小生命，醫院也在第一時間通報警方。

桃園地檢署今天中午相驗，初步了解嬰兒沒有外傷，疑似窒息後送醫不治。媽媽和之前說的一樣，哭著說不知道為什麼會這樣做，當了媽媽以後覺得壓力很大，有時候會想回到只有夫妻兩個人的生活，但是絕對沒有想要對兒子做出這種事，真的不知道為什麼會悶著小嬰兒，至於是不是產後憂鬱症，檢警還要再進一步釐清。

嬰兒 新手媽媽

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