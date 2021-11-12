快訊

新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 悲泣不知為何這麼做

幫陳時中戒菸？國健署長說「若他願意」可協助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／公車安全門突彈開 高中生摔落翻滾100公尺險遭碾

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

公車安全門，到底安不安全？台中市議員李麗華今天在市議會交通地政質詢爆料，11月10日下午一名高中女生乘坐台中客運41路公車返家時，行經力行國小，公車安全門瞬間無預警自動彈開（影片30秒左右），女同學在轉彎時被拋摔出去，跌落馬路翻滾，當時車輛滿載，後方乘客驚呼尖叫，司機才停車察看，女生已滾落在後方100公尺，幸好對向車道沒有來車，不然可能遭碾。

李麗華表示，民眾陳情後她馬上和台中市交通局葉昭甫聯絡，交通局長竟不知道此重大疏失？讓她非常驚訝憤怒，查閱監視器後，懷疑台中客運欺上瞞下、隱匿不報，且在安全門環節上處處紕漏，不但沒有碰觸壓克力板下的開關，就自行打開外，最重要的蜂鳴器根本毫無作用。

交通局長葉昭甫表示，這次台中客運安全門未緊閉導致乘客摔出受傷，交通局有接獲通報，但在「重大事故通報」欄位台中客運敘述避重就輕，內容只有寫「乘客跌倒事件」，導致交通局無法判斷是重大事故，「安全門彈開是很嚴重的事」，已要求台中客運停派該車進行檢查，要求調閱相關保養紀錄，詳查是否為客運公司疏於保養導致乘客摔出受傷。

李麗華說，這名女高中生四肢與肚子挫傷嚴重，頭部也在翻滾中撞到，連洗頭都會痛，嚇到說「以後都不敢坐公車」，家人向客運業者了解，業者還說「女學生在玩安全門」，她痛斥高中生會玩安全門？根本是業者要逃避責任。

台中客運協理陳旗清表示，公車的安全門有板手，但卡榫沒有卡緊，還差1公分，當時41路公車轉彎，車子有離心力，安全門卡榫就開了，絕對沒有和家長說「學生在玩安全門」，他們當天有給慰問金，之後也會負起完責任，全市420輛公車已逐一清查安全門，會提醒司機發車前都要再檢查一次，造成事故對家長很抱歉，不斷強調「後續都會負責」。

葉昭甫指出，此案可依據契約規定，處台中客運新台幣2萬到5萬元罰款，會再針對車輛設備維護不當及影響乘客行車安全追究相關責任，同時要求台中客運加強重大事件通報機制及駕駛員教育訓練，3日內提出檢討報告，後續也將納入公車評鑑評分，評鑑成績高低將影響客運業者請領虧損補貼的額度。

交通局也也同時要求全市所有客運業者，立即全面檢查相關行車安全設備，尤其車輛安全門攸關乘客安全至鉅，將加強相關管理措施，以降低車輛設備異常而導致肇事的比率，後續也將不定期抽查相關車輛定檢紀錄，促使客運業者重視所屬駕駛行車安全，維護民眾及用路人的生命及財產安全

台中客運表示，公車的安全門有板手，但卡榫沒有卡緊，還差1公分，當時41路公車轉彎，車子有離心力，安全門卡榫就開了。圖／台中客運提供
台中客運表示，公車的安全門有板手，但卡榫沒有卡緊，還差1公分，當時41路公車轉彎，車子有離心力，安全門卡榫就開了。圖／台中客運提供
11月10日下午一名高中女生乘坐台中客運41路公車返家時，行經力行國小，公車安全門瞬間無預警自動彈開（影片30秒左右），女同學在轉彎時被拋摔出去，跌落馬路翻滾。圖／台中客運提供
11月10日下午一名高中女生乘坐台中客運41路公車返家時，行經力行國小，公車安全門瞬間無預警自動彈開（影片30秒左右），女同學在轉彎時被拋摔出去，跌落馬路翻滾。圖／台中客運提供
台中客運表示，公車的安全門有板手，但卡榫沒有卡緊，還差1公分，當時41路公車轉彎，車子有離心力，安全門卡榫就開了。圖／台中客運提供
台中客運表示，公車的安全門有板手，但卡榫沒有卡緊，還差1公分，當時41路公車轉彎，車子有離心力，安全門卡榫就開了。圖／台中客運提供

公車 台中市

延伸閱讀

交通事故變毆人案　台灣大道切換車道安全問題再受關注

讓你迅速找到車位！　台中新增5處公有停車場設車格偵測系統

台中路邊停車格數量不足　民怨買停車月票卻「一位難求」

台中購物節天天抽現金 搭小黃車資也可登錄抽獎

相關新聞

竹縣台3線重大車禍！保時捷疑自撞釀2死1傷

台3線傳重大車禍！新竹縣峨眉鄉台3線89.5公里昨天深夜10點許驚傳死亡車禍，一輛黑色保時捷經過彎道時不明原因高速失控撞...

桃園新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 泣不知為何這麼做

桃園市一名年約30歲的新手媽媽兩個月前生下健康男嬰，不知道什麼原因，昨天下午竟然用可以當枕頭的毛毯悶住男嬰，先生回家以後...

影／公車安全門突彈開 高中生摔落翻滾100公尺險遭碾

公車安全門，到底安不安全？台中市議員李麗華今天在市議會交通地政質詢爆料，11月10日下午一名高中女生乘坐台中客運41路公...

新北中和街頭傳搶案 警方查扣作案車輛疑黑吃黑

新北市警方今天表示，中和區昨天發生搶案，被害人對案發情形說詞反覆，對損失金額交代不清，深入調查發現搶匪疑與被害人熟識，似...

高雄鼓山上午傳情侶陳屍浴室 留下遺書「對不起親友」

高雄鼓山區今天上午傳出一對情侶陳屍大樓租屋處浴室中，高姓男子的母親因上月中旬就聯繫不上兒子，直到今天才找到大樓管理員查看...

影／今年新北車禍致死累計破百人 肇禍主因與這點有關

愛惜生命勿超速！根據新北市政府警察局統計，今年從1月到10月底，國人駕車於新北市轄內發生車禍，造成死亡人數高達122人。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。