影／公車安全門突彈開 高中生摔落翻滾100公尺險遭碾

公車安全門，到底安不安全？台中市議員李麗華今天在市議會交通地政質詢爆料，11月10日下午一名高中女生乘坐台中客運41路公車返家時，行經力行國小，公車安全門瞬間無預警自動彈開（影片30秒左右），女同學在轉彎時被拋摔出去，跌落馬路翻滾，當時車輛滿載，後方乘客驚呼尖叫，司機才停車察看，女生已滾落在後方100公尺，幸好對向車道沒有來車，不然可能遭碾。

李麗華表示，民眾陳情後她馬上和台中市交通局葉昭甫聯絡，交通局長竟不知道此重大疏失？讓她非常驚訝憤怒，查閱監視器後，懷疑台中客運欺上瞞下、隱匿不報，且在安全門環節上處處紕漏，不但沒有碰觸壓克力板下的開關，就自行打開外，最重要的蜂鳴器根本毫無作用。

交通局長葉昭甫表示，這次台中客運安全門未緊閉導致乘客摔出受傷，交通局有接獲通報，但在「重大事故通報」欄位台中客運敘述避重就輕，內容只有寫「乘客跌倒事件」，導致交通局無法判斷是重大事故，「安全門彈開是很嚴重的事」，已要求台中客運停派該車進行檢查，要求調閱相關保養紀錄，詳查是否為客運公司疏於保養導致乘客摔出受傷。

李麗華說，這名女高中生四肢與肚子挫傷嚴重，頭部也在翻滾中撞到，連洗頭都會痛，嚇到說「以後都不敢坐公車」，家人向客運業者了解，業者還說「女學生在玩安全門」，她痛斥高中生會玩安全門？根本是業者要逃避責任。

台中客運協理陳旗清表示，公車的安全門有板手，但卡榫沒有卡緊，還差1公分，當時41路公車轉彎，車子有離心力，安全門卡榫就開了，絕對沒有和家長說「學生在玩安全門」，他們當天有給慰問金，之後也會負起完責任，全市420輛公車已逐一清查安全門，會提醒司機發車前都要再檢查一次，造成事故對家長很抱歉，不斷強調「後續都會負責」。

葉昭甫指出，此案可依據契約規定，處台中客運新台幣2萬到5萬元罰款，會再針對車輛設備維護不當及影響乘客行車安全追究相關責任，同時要求台中客運加強重大事件通報機制及駕駛員教育訓練，3日內提出檢討報告，後續也將納入公車評鑑評分，評鑑成績高低將影響客運業者請領虧損補貼的額度。