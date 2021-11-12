新北中和街頭傳搶案 警方查扣作案車輛疑黑吃黑

新北市警方今天表示，中和區昨天發生搶案，被害人對案發情形說詞反覆，對損失金額交代不清，深入調查發現搶匪疑與被害人熟識，似為黑吃黑，已查扣作案車輛鎖定犯嫌。

新北市中和警分局偵查隊長陳冠宇今天接受記者聯訪表示，11日晚間7時10分接獲報案，蔡姓男子在中和區中原東街遭歹徒持辣椒水噴霧鋁罐攻擊後腦，搶匪搶走皮包後乘車逃逸。

他說，經深入調查，犯嫌與被害人疑似熟識，似為黑吃黑。警方已鎖定特定對象，查扣作案車輛，報請新北地檢署指揮偵辦，申請拘票全力查緝。