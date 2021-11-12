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新北中和街頭傳搶案 警方查扣作案車輛疑黑吃黑
新北市警方今天表示，中和區昨天發生搶案，被害人對案發情形說詞反覆，對損失金額交代不清，深入調查發現搶匪疑與被害人熟識，似為黑吃黑，已查扣作案車輛鎖定犯嫌。
新北市中和警分局偵查隊長陳冠宇今天接受記者聯訪表示，11日晚間7時10分接獲報案，蔡姓男子在中和區中原東街遭歹徒持辣椒水噴霧鋁罐攻擊後腦，搶匪搶走皮包後乘車逃逸。
他說，經深入調查，犯嫌與被害人疑似熟識，似為黑吃黑。警方已鎖定特定對象，查扣作案車輛，報請新北地檢署指揮偵辦，申請拘票全力查緝。
陳冠宇告訴中央社記者，作案白色車輛是在台北市北投山區尋獲，目前按相關線索，鎖定特定對象。至於被害人是否遭搶新台幣上千萬元，被害人雖表示有實體現金，但說詞反覆也無法交代具體金額、來源，仍要進一步查證事發過程與釐清許多疑點。
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