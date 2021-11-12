影／今年新北車禍致死累計破百人 肇禍主因與這點有關

愛惜生命勿超速！根據新北市政府警察局統計，今年從1月到10月底，國人駕車於新北市轄內發生車禍，造成死亡人數高達122人。警調查肇因，大部分與民眾駕車習慣、車速過快有關。對此，三重警分局從這個月1日開始，運用科技執法加強取締飆速車輛，短短9天累計超速已逾221件，警呼籲民眾應遵守道路交通規則愛惜生命，切勿因超速釀禍自傷傷人。

「沒關係啦！超速沒10公里不會被拍。」警方指出，民眾往往發生車禍事故時，車速越快肇事「撞況」最為嚴重。根據交通部近6年來統計，每年9到12月，全國交通事故死傷人數總比其它月份來的攀高。

依據新北市政府警察局資料顯示，統計今年1月到10月底為止，國人駕、騎車於新北市轄內發生車禍，導致受傷人數高達3萬4千917人，死亡人數更是破122人，調查車禍肇因最多是「車速過快」所致。

為此，新北市三重警分局針對易肇事熱點，從這個月（11月）1日到9日，派員加強各項交通宣導及執法工作，以運用移動式測速器材、長鏡頭照相等科技，取締轄內違規車輛。短短9天時間共取締221件違規超速、158件無照駕駛、67件通報排氣管噪音車，還有35件汽、機車未禮讓行人遭人舉發，大大降低轄內事故發生。

三重警方表示，為提醒民眾相關交通知識和規定，警方透過轄內LED、臉書專頁，以宣導執法並重方式，藉此讓民眾更暸解交通法規，養成良好用路習慣，進而降低事故發生率，確切守護到每一位用路人的身命安全。