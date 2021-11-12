大貨車下匝道過彎甩尾翻覆 名間交流道封閉3小時

一輛大型菜車今天清晨從國道三號名間交流道下匝道，疑車速過快，過環狀彎道時甩尾，整輛車衝出護欄翻覆在邊坡，車頭變形駕駛王姓男子被救出幸好只有輕傷，但北上出口匝道卻因車禍封閉，警方出動大型吊車將貨車移走，直到上午9時才恢復通行。

國道第七警察隊表示，56歲王姓男子今天清晨駕駛11噸重載運蔬果大貨車從國道三號北上，5時56分從名間交流道下匝道，經過環狀匝道疑似車速過快貨車後方偏移，失控撞出護欄，側翻在邊坡上，車頭因撞擊扭曲變形，南投縣消防局救護車將駕駛救出送醫，還好只左肩撕裂傷，包紮後沒有大礙，經檢測酒測值為0。警方出動大型吊車移走事故車輛，北上出口匝道暫時封閉，直到上午9時排除事故恢復通車。

國道七隊名間分隊小隊長陳允宜說，大型載重車輛因車體重心較高，載貨後重心會向車後方偏移而不易操控，行經彎道時若未依速限行駛，離心力就可能超過車重產生導致車身向外翻覆；貨車載貨時若駕駛遇到路況急打方向盤，貨物會因為慣性緣故無法馬上跟著車頭轉向，就可能導致車輛翻覆，危及駕駛自身與其他用路人生命安全。