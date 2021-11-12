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小小行車糾紛又見球棒揮舞 網友痛罵汽車駕駛恐嚇送辦

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

台中瑪莎拉蒂惡煞只因擦撞就持球棒將男大生打成重傷，引起國人憤慨；花蓮市昨天中午也發生一起汽、機車行車糾紛，雖未擦撞，小客車駕駛只因被按喇叭，就拿出球棒揮舞還爆粗口，有路人看不下去，錄影拍下過程貼上網路，花蓮警分局介入偵查，通知52歲邱姓汽車駕駛到案，今依恐嚇、強制、公然侮辱等罪偵辦，交通違規部分也將開罰。

此案發生在11日中午12時許，18歲黃姓男大生騎乘機車載一名友人，沿花蓮市中美路由北往南方向行駛，黃男騎在機車道上，前方邱男駕駛的汽車未打方向燈，突然右切機車道，黃姓機車騎士受到驚嚇，按喇叭示警。

但邱男火氣很大，將車輛停在機車道上，下車理論，雙方發生爭執，邱男又回頭到車上拿出球棒揮舞，對著黃男大聲斥責，還爆粗口，之後上車離去。

當時有路人在旁邊看到，錄下過程，貼上網路「公審」，網友群情激憤，痛罵汽車駕駛；花蓮警分局獲悉後展開偵辦，調閱監視器畫面，掌握汽、機車駕駛身分，通知到案說明。

警方表示，邱男涉及恐嚇、強制、公然侮辱等罪偵辦，另汽車未打方向燈右切並將車輛突然停放在機慢車道的行為，違反道路交通管理處罰條例第42條及第60條第2項規定，將依法開罰，兩項違規分別可處1200元至3600元，及900元至1800元罰鍰。

警方也呼籲用路人，若遇行車糾紛，務必保持理性報警處理。

花蓮市中美路昨天一起小小行車糾紛，邱姓汽車駕駛卻拿球棒下車理論，遭警方以涉嫌恐嚇等罪嫌送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮市中美路昨天一起小小行車糾紛，邱姓汽車駕駛卻拿球棒下車理論，遭警方以涉嫌恐嚇等罪嫌送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮市中美路昨天一起小小行車糾紛，邱姓汽車駕駛卻拿球棒下車理論，遭警方以涉嫌恐嚇等罪嫌送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮市中美路昨天一起小小行車糾紛，邱姓汽車駕駛卻拿球棒下車理論，遭警方以涉嫌恐嚇等罪嫌送辦。記者王燕華／翻攝

花蓮 車道 公然侮辱

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