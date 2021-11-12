又是妳！ 台南警方破獲職業賭場 場主二度被抓

「那擱是你呀！」台南市警第2分局昨天在成功路上某娃娃機店的2樓查獲天九牌職業賭場，72歲的陳姓婦人以娃娃機店作掩護，賭客入內後轉進深處暗門，拾階而上即可到達賭場，警方守候多時後伺機蜂湧而上，當場查獲陳婦及69歲胞弟則負責看守、賭客共計24人，查扣賭具及抽頭金及賭資5100元，未料，員警認出陳婦直呼「上次不是在善化抓過你嗎」，令她尷尬不已。

警方調查，陳婦所經營的職業賭場隱匿在娃娃機店2樓內，日前接獲線報後，得知她承租該處所，經營天九牌賭場供不特定人賭博財物，因隱身娃娃機店內，且在門口外架設監視器，意圖規避警方查緝。

昨天下午2時，警2分局偵查隊、派出所共同組成專案小組直搗該賭場，當場查獲陳婦及其胞弟、賭客共計24名、賭具及抽頭金、賭資等證物。而現場賭客年齡多為50、60歲，有賭客說，聽說最近抓的很緊，好不容易找上這裡，還是被抓個正著。