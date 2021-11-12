超跑惡少為食品二代！台中市食安處：百桂曾違食安法

宋姓大學生在台中開車擦撞一輛瑪莎拉蒂轎車，遭23歲張姓主嫌打到顱內出血、顱底骨折。事發後張男身分遭起底，為彰化知名食品大廠「百桂食品」二代，讓許多網友揚言抵制。台中市食安處說明，台中市政府在2004年查獲一件彰化食品業者百桂食品因「芥末花生」未正確標示食用色素，涉嫌違反食安法，移送彰化縣衛生局處辦。

台中市食安處說明，「百桂食品」為彰化縣食品業者，台中市政府在2004年的年節稽查時，查獲「百桂食品」「芥末花生」未正確標示食用色素，當時已移源頭供貨地的彰化縣衛生局依食安法處辦。