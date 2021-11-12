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惡少為食品二代！台中市食安處：百桂曾違食安法

恨不得飛去！男大生醒了 母與律師商討：傾向三人都告

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超跑惡少為食品二代！台中市食安處：百桂曾違食安法

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

宋姓大學生在台中開車擦撞一輛瑪莎拉蒂轎車，遭23歲張姓主嫌打到顱內出血、顱底骨折。事發後張男身分遭起底，為彰化知名食品大廠「百桂食品」二代，讓許多網友揚言抵制。台中市食安處說明，台中市政府在2004年查獲一件彰化食品業者百桂食品因「芥末花生」未正確標示食用色素，涉嫌違反食安法，移送彰化縣衛生局處辦。

台中市食安處說明，「百桂食品」為彰化縣食品業者，台中市政府在2004年的年節稽查時，查獲「百桂食品」「芥末花生」未正確標示食用色素，當時已移源頭供貨地的彰化縣衛生局依食安法處辦。

台中市食安處指出，台中市至今僅查獲「百桂食品」的「芥末花生」未正確標示食用色素違反食安法，市府未來將持續不定期進行各類食品稽查抽驗，針對轄內製造業者與供貨源頭加強稽查，若有違法將依法開罰，捍衛民眾食安。

23歲張姓主嫌因宋姓大學生在台中開車擦撞瑪莎拉蒂轎車，將宋姓男大生打到顱內出血、顱底骨折，引起公憤。圖／取自盧秀燕臉書
23歲張姓主嫌因宋姓大學生在台中開車擦撞瑪莎拉蒂轎車，將宋姓男大生打到顱內出血、顱底骨折，引起公憤。圖／取自盧秀燕臉書

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