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信義商圈接連2起酒客鬥毆 北市警逮13人送辦

中央社 / 台北12日電

台北市警察局信義分局日前才針對信義商圈夜店執行臨檢，今天凌晨在松壽路餐酒館外接連發生2起酒客鬥毆等衝突，警方隨即指派快打警力到場，逮捕13人移送法辦。

台北市警察局信義分局副分局長林聖章今天上午在記者會指出，凌晨陸續接獲通報，松壽路附近餐酒館外，有2起酒客相互推擠、鬥毆事件；獲報後，出動快打警力共22人到場處理，除壓制滋事分子，並協助傷者送醫。

警方表示，第1起衝突案件發生在凌晨3時許，疑因爭風吃醋，2派人馬在餐酒館外發生鬥毆，員警到場進行壓制，逮捕11人，依聚眾鬥毆、傷害罪嫌把人移送法辦。

警方指出，凌晨4時許，松壽路附近另一間餐酒館外，又發生酒後衝突，立即派員前往制止，並把互毆2人帶回偵辦，後續依違反社會秩序維護法送辦。

信義警分局表示，2起案件為偶發性酒後衝突個案，初步查證涉案人皆無幫派背景，為確保轄區治安，將針對信義區的夜店、餐酒館等處周邊增派警力巡查，並規劃擴大路檢等勤務，不容許轄區發生暴力或聚眾鬥毆案。

信義警分局日前曾發布新聞資料指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，5日深夜規劃執行擴大臨檢勤務，針對轄區內復業夜店、飲酒店等易滋事場所進行臨檢。

臨檢 夜店 警察

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