酒駕自撞安全島 男酒測值0.63 警送辦

醉不上道！新北市一名劉姓男子，今天凌晨酒後駕車返家，途中行經三重區中山橋快車道往新莊方向，疑不勝酒力，車體自撞安全島後翻覆，他自行爬出車外，身體幸運僅受輕傷。劉男經警酒測值高達0.63毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，劉姓男子（24歲）昨天深夜11時許與友人餐敘，期間劉男喝了數瓶啤酒，直到今天凌晨2時許，他帶著酒意開車準備返回住處。孰料，約莫3時25分許，他行經新北市三重區中山橋快車道往新莊方向，疑因不勝酒力自撞安全島，強大撞擊力導致車體翻覆，劉男一度卡困車內。