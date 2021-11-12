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酒駕自撞安全島 男酒測值0.63 警送辦
醉不上道！新北市一名劉姓男子，今天凌晨酒後駕車返家，途中行經三重區中山橋快車道往新莊方向，疑不勝酒力，車體自撞安全島後翻覆，他自行爬出車外，身體幸運僅受輕傷。劉男經警酒測值高達0.63毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
據了解，劉姓男子（24歲）昨天深夜11時許與友人餐敘，期間劉男喝了數瓶啤酒，直到今天凌晨2時許，他帶著酒意開車準備返回住處。孰料，約莫3時25分許，他行經新北市三重區中山橋快車道往新莊方向，疑因不勝酒力自撞安全島，強大撞擊力導致車體翻覆，劉男一度卡困車內。
所幸車禍當下，沒有其他路過車輛，劉男自行爬出車外，幸運僅受擦挫傷，緊急送醫檢查並無大礙。事後劉男經酒測值高達0.63毫克坦承酒駕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
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