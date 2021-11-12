妙齡女與男友吵架港邊哭 2警即刻救援跨護欄驚險救下

基隆市警察局第一分局前日凌晨接獲民眾報案，海洋廣場基隆港邊有一女子在哭泣，2名員警趕到現場發現一名女子已跨越護欄，路人目擊大聲呼救，情況危急，2警展開即刻救援，跨越護欄合力將女子拉住，結束一場驚魂，成功挽救寶貴生命，帶回派出所安撫勸說。

第一分局忠二路派出所前日凌晨接獲民眾報案，海洋廣場有一女子在哭泣，警員盧明晟、辛睿蕓到場發現一名女子已跨越護欄，且有路人大聲呼救，現場夜晚光線昏暗，情況危急，。

忠二路派出所所長張畯盛說，女子上岸後情緒激動，員警帶回派出所安撫，並通知家屬前來陪伴，等女子心情恢復平穩後才向警方表示，因與男友吵架才會心情鬱悶，女子家屬對員警的積極協助即時救援，表示感激。

基隆市第一分局呼籲，民眾遇到問題可善用社會資源救助，平時多關愛自己、關懷身邊的人，若遇到您或是身邊的人有遇到心理困擾，可撥打生命專線1995、安心專線1925，將有心理輔導師關懷與傾聽心聲。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )